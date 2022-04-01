張國榮逝世19周年｜2003年4月1日，張國榮（哥哥）於香港文華東方酒店一躍而下，伴隨一紙寥寥數語遺書，結束了短短46年的生命。

縱然張國榮逝世19周年的今天（2022年4月1日），因新冠肺炎疫情影響之下，近兩年未能辦公開悼念活動，但他依然活在我們的心裡。



張國榮（哥哥）於2003年4月1日逝世，19年過去，依然活在我們的心裡。 （《阿飛正傳》劇照）

一代巨星張國榮（哥哥）當年選擇了以自己的方式退下台板，那年的愚人節，卻不是場玩笑。精通歌唱、電影、時裝的哥哥，因1977年參加麗的電視舉辦的亞洲業餘歌手大賽並奪冠而入行，後來因歌曲與電影作品吸納人心，無人不識。

曾遭噓聲喝采：要麼忍氣吞聲，要麼大罵後唔撈

不過，張國榮（哥哥）的演藝生涯卻非想像中的一帆風順，曾在節目《今夜不設防》的訪問提及，他總記得出道時期表演現場聽到噓聲，還有很難聽的稱呼。期間，張國榮更道出當時自己的想法：「要麼忍氣吞聲，來日方長，要麼大罵後唔撈。」在噓聲喝采底下，卻不減他的志氣。

張國榮（哥哥）曾表示對毛舜筠一見鍾情。（《大富之家》劇照）

張國榮不受擺佈 勇於認愛

面對事業如此，愛情亦如是，敢愛也敢恨。張國榮（哥哥）入行以來唯一公開承認過的女朋友是毛舜筠，二人因一同主持音樂節目而結緣，初相遇時張國榮更對毛舜筠一見鍾情，更於了解過後而向對方求婚。外界曾懷疑二人的相愛只是宣傳手段，張國榮卻勇於承認開初的確是宣傳手段，不過亦於訪問中補上一句：「這種事情是強(求)不來的是不是？戀愛也由別人擺佈就太傻了，麗的雖然對我很好，我也不願因此被利用的。」縱然那段愛情並沒有開花結果，但張國榮卻認真且愛得勇敢。

縱然張國榮（哥哥）的生命短暫，卻一直忠於自己而活，按圖看他對生活的態度＝＝＞

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另一段為人熟悉，也是換來極大爭議的，便是張國榮與唐鶴德的一段情。兒時玩伴到1982年再遇，唐鶴德在張國榮的低潮期間不離不棄成就了愛情。當時的香港社會仍對同性戀愛存在偏見，張國榮卻沒理會他人的閒言閒語。愛對了人，便勇於承擔。

張國榮（哥哥）大方公開與唐鶴德的同性戀愛。(dhttong@Instagram)

只在乎自己與對方的想法：喜歡他，因為他好

1996年跨年演唱會舞臺上藉歌曲《為你鍾情》、《月亮代表我的心》公開戀情，向生命中「摯愛」的人表達愛意。二人外出遇到傳媒，張國榮更會大方牽起唐鶴德（唐唐）的手，毫不介意他人的言論；亦曾在一次訪問當中，表明「因為他好」而愛上對方。堅定，以及無所畏懼的特質總能在張國榮的身上找到。

張國榮（哥哥）逝世17周年，唐鶴德在Instagram發佈舊照懷念對方。(dhttong@Instagram)

19年後，愛仍長存於心內

張國榮（哥哥）離開之時，唐鶴德把張國榮留下予他的所有物件保存下來；多個年頭，唐鶴德不時都會於社交平台貼出與哥哥的合照，尤其是生日與忌日這兩天，以紀念這份愛。張國榮逝世19周年，哥哥一生摯愛唐鶴德跟往年一樣貼出舊合照，發文表達思念之情：「人間的四月天是暖、是愛、是希望。大家齊心共同度過這個艱難的時刻後就是光明」

張國榮（哥哥）離開之時，唐鶴德把哥哥留下予他的所有物件保存下來。(dhttong@Instagram)

那份愛意、那份溫暖卻長存，但願下輩子他們也能勇敢再牽手，不帶半點虛假而活，也許是哥哥教會我們的事。