電影《婚姻故事》中有一句對白：「刑事律師看到壞人善良的一面，離婚律師看到好人醜陋的一面。」在愛情面前，世人眼中的大好人也會有傷透人心的時候。「離婚一刻，夫妻很容易陷入仇恨，千方百計利用身邊的人事作為『武器』互相傷害，包括孩子。」離婚及家事法律師曹喬菱（Jocelyn）感慨。無奈的是，關係終結時，彼此不一定再沒有愛的存在。

統計處資料顯示，2006至2018年法庭頒布離婚判令的個案由17,424上升至20,321宗，接近17%。Jocelyn指，12年前入行時她接觸的離婚夫妻主要是50至60歲，近年則多了30至40歲、婚姻不過5年的年輕夫妻，他們視離婚如分手般容易，遇有相處困難，不想忍耐便輕言分開，「縱然離婚的趨勢在變，但12年來不變的是，不忠仍是離婚的主因，而我接觸過屬於女方出軌的個案：『一隻手數得曬』。」

Jocelyn是衛達仕律師事務所的合夥人，強調作為離婚及家事法律師凡事要以家庭利益為依歸，縱然客人離婚，都有責任撫養家庭及將對家庭的傷害減到最低﹗（高仲明攝）

有人認為婚姻是童話，有人指不過是一紙之差，從相愛到分開，每對戀人都有自己的愛情故事，也許不為外人道，終歸走到結局，在顆顆傷心脆弱的心靈面前，Jocelyn走進看似「光怪陸離」的離婚原因，發現我們對愛都有不同的理解。

丈夫要離婚 只因妻子胖了超出對方所能接受的磅數

我們對伴侶或有期望，當與現實有落差時，你會試圖接受、改變還是離場？「曾有一位30+女客人跟丈夫離婚的原因是，她胖了超出對方所能接受的磅數。他們婚前作了口頭協議，列出對對方的期望，要是有一方違反了，便可以提出離婚。」Jocelyn強調縱然女方發胖了，但仍屬於正常身材的漂亮女生，旁人想不到要「退貨」的底線在哪，但二人就是這樣和平的結束了3年婚姻，「其實男方在睡眠習慣上也超出了女方的接受範圍。」如此各取所需，忠於自己，遵守協議，沒帶半點拖拉。

妻子任性的威脅沒奏效 卻嚇走了丈夫

當二人成為一個家庭，彼此的相處更赤裸，你渴望對方展現多大的透明度？「曾有一對40歲出頭的夫妻，男方從事保險，女方做會計，妻子一直要求丈夫公開個人財政透明度，可是他不願意，妻子為了要丈夫就範，毅然提出分居作威脅，結果觸怒丈夫一發不可收拾提出離婚。」Jocelyn說。妻子得不償失，坦言其實她並不想離婚，可是事到如今也難再挽回。「二人都很緊張金錢，都想掌握大局，根本是同一類人。」女方處處進逼，男方反咬一口，最後一拍兩散。

「許多時，夫妻走到離婚，不一定已沒有愛，只是彼此努力過卻實在無法相處，只能分開。」 離婚及家事法律師曹喬菱（Jocelyn）

可能是一種遺憾，也可能是解脫後才能擁抱的愛。

最衰的男人不只是出軌

愛情本來就沒有範本，但當涉及責任問題時，Jocelyn便說得咬牙切齒：「最衰的男人是，妻子為了照顧家庭放棄工作多年，後來男方出軌交了新女友，還誕下孩子，他卻將所有金錢供養第二家庭，而漠視本來的家庭，更不斷數算妻子的不是，我告訴他在法律上仍需負責任，縱然離婚，都有責任撫養家庭及將對家庭的傷害減到最低﹗」客人會覺得你不幫他嗎？「有部份會的，但這也是我作為一個家事法律律師，對社會及倫理範疇所要肩負的責任。要是不接受可找別的律師﹗」Jocelyn理直氣壯。也說穿了對一個社會現實的著急。

離婚律師Jocelyn指，入行12年來處理過的離婚案件中，不忠仍是離婚的主因。（高仲明攝）

女人別過份犧牲 要懂得保護自己

一直以來，大多50至60歲因不忠而離婚的夫妻，不是毅然出現暮年之戀，而是丈夫有外遇多年，妻子為照顧家庭犧牲工作，一家依靠丈夫維生，亦為年幼的孩子有個完整家庭，而默默忍耐待孩子長大懂事後才離婚。「從前法庭傾向判女方得到終生的贍養費，不過現在的法律已不優待女性，近年也許法庭想鼓勵女性經濟獨立，提倡『嫁人』不是一張長期飯票，因此在英國開始，只判出有限度的贍養費，如6至10年。」

鼓勵女性經濟獨立本是好事，不過Jocelyn認為對某部分個案不公平，「部份女性婚後早已為家庭放棄事業，離婚時或許已年逾50歲，再重新開始工作有一定困難，若只得到有限年數的贍養費，對她們不公平。」年華老去，過去歲月無法再追，只能面對現實，因此她強調：「女人別過份犧牲，要懂得保護自己，若決定為家庭放棄事業，必須了解需承擔的風險。」

【按圖看】Jocelyn建議女性如何減低因離婚而引起的財政危機貼士：

人生價值與終點不在於結婚生子，單身不代表你不夠好而『冇人要』，只是未遇到一個合適的人而已。 離婚及家事法律師曹喬菱（Jocelyn）

心靈獨立：就算那個人離開你，你亦不至於塌下來

女人財政要獨立，心靈更要獨立。面對無數離婚個案，見盡出軌的故事，Jocelyn形容：「是家常便飯。」 縱然如此，也不滅她對婚姻的憧憬。

她現年35歲，處於社會所謂的「適婚年齡」，但未婚的她從不焦急，「因為我的價值與快樂來自自己。」她享受工作、開發興趣，從中的滿足感令她大大建立自我，「要找到令自己快樂的事，而不是靠別人給予。」這樣就能無時無刻令自己快樂，無論有沒有伴侶。「婚姻只是人生的錦上添花。」

Jocelyn又指，有些女生因為處於結婚大限而著急，找到個「package好」的人便認為要把握，以結束「剩女」的標籤為安樂，可沒想到對方是否真的適合自己，結果可能離婚收場。「人生價值與終點不在於結婚生子，單身不代表你不夠好而『冇人要』，只是未遇到一個合適的人而已。」

【按圖看】Jocelyn分享個人尋找快樂的方法，鼓勵女生要懂得令自己快樂，自我價值由自己定義，不依賴任何人：

「直到你遇上真命天子，永恆的愛也非必然，需要努力經營。」Jocelyn走進別人的婚姻故事，明白到凡事都有原因，部份出軌的行為也反映了二人相處的問題，感情沒有絕對。「我信有真愛，可以永恆，但亦會做好可能被背叛的準備，這是無法避免的，但當你建立好自己，就算那個人離開你，你亦不至於塌下來，人生仍然可以好好過。」

想起曾經歷離婚的宋慧喬說過：「交往時歇盡所能，分手時頭也不回。」當關係要結束時，就把剩餘的愛以另一個形式存在，將所領悟的功課化作養份滋養下一段感情，溫柔而灑脫。