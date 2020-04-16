阿信被爆與女助手同居 日久生情變愛侶 圈中與助理談情男星有誰?

近日，台灣樂團五月天主唱阿信被台灣狗仔隊目擊與緋聞女友兼助理的「表妹」，在於居所出雙入對，外界傳兩人已秘密同居2年。娛樂圈中其實有不少貼身助理與當紅男神成為愛侶的事跡，低調又幸福的戀情讓一眾女粉絲都心生羡慕！

性向成疑的阿信一直有女友陪伴？

出道數十年的阿信鮮少傳過緋聞，連粉絲都開始對其性向存疑，「阿信喜歡男生還是女生？」，甚至成為被眾人逼問的話題。44歲的阿信，出道以來只承認過一任女友「蛋蛋妹」，單是這一任女友據悉已經陪伴他超過13年。不過，感情生活一向低調的阿信，被目擊與綽號「表妹」的助理互動頻繁，看來與「蛋蛋妹」感情已經告吹。

助理變身情人，阿信與緋聞女友「表妹」在2015年就被台灣媒體爆出已同居2年，對此阿信始終沒有正面回應過。今年，阿信現身林俊傑生日直播音樂會後，再被媒體拍到與「表妹」工作完一起回愛巢，令兩人同居戀情再添實錘，助理「表妹」大有可能已式升格成爲「信嫂」?

五月天阿信與緋聞女友「表妹」有傳已同居2年。（ashin_ig@IG）

五月天阿信與助手爆出同居戀情：

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蕭敬騰與經理人相差13歲的愛戀

娛樂圈中不乏明星與助理或經理人擦出愛火的事例，歌王蕭敬騰對於感情一向低調處理，不過近期在綜藝節目中被逼問感情，一下子將蕭敬騰背後的重要女人——經理人Summer，曝光在鎂光燈之下。兩人合作多年，陪伴在蕭敬騰左右，Summer一步步帶領他走上歌王寶座，創造有目共睹的成就。兩人關係一直撲朔迷離，雖是工作夥伴，但當中情感似乎比合作關係又更深一些。

蕭敬騰作客《花花萬物》時，被主持人小S逼問：「你女朋友是不是就是你的經紀人對不對？」對此，蕭敬騰只是態度曖昧不明地表示，希望有一天自己主動將這件事情告訴大家，字裡行間似乎已經默認與經理人Summer非同一般的關係。

蕭敬騰與經理人Summer疑似擦出愛火。(chinafunsummer@Instagram)

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古巨基貼身助理變老婆 愛情長跑26年

「愛妻號」古巨基入行至今只有一位女友，就是他的太太陳韻晴（Lorraine），自古巨基入行簽約成為歌手後，Lorraine就一直做他的貼身助理，兩人相差3歲，多年風雨一直相伴左右。縱使古巨基早期一直未有正式公開戀情，不過作為他的「得力助手」，Lorraine多年來默默跟隨著古巨基，做他背後「堅實的後盾」，不求名分與回報。直到2014年兩人終於步入婚姻殿堂，今年更宣布喜訊妻子以52歲高齡誕下一子，一家三口甚是幸福！

古巨基與老婆因工作結緣。（leoku@IG）

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黎明撻著失婚助手阿Wing？

天王黎明情路一直坎坷，自從與前妻樂基兒結束短暫的四年婚姻後，黎明有6年時間感情一直沒有去向。就在2018年突然爆出撻著身邊的女助手阿Wing，黎明感情生活迎來「第二春」。女助手Wing同樣經歷過離婚，惺惺相惜的兩人走到一起，更火速為他誕下女兒。兩人感情生活十分低調，鮮少有合照，而新「天王嫂」似乎風評不佳，豐富情史被媒體爆出，甚至與藝人李治廷曾傳過緋聞，令一眾黎明粉絲心碎。不過晉升為人父的黎明則樂在其中，並公開表示喜得B女讓他進入人生另一階段，其他一切將交由時間去證明。

黎明與女友Wing育有一女。（gettyimages）

黎明Facebook公開B女相：