心跳是一種天性，而心定是一種選擇，世上沒有對外面的異性和花花世界完全零好奇的男孩，只有選擇放下這種好奇、以心換心的男孩，因為後者很清楚，他可以忽略她的感受、肆意揮霍她的信任、漠視她的傷心難過，但弄丟了對方就真的找不回來。

周揚青正式宣布與羅志祥分手，揭羅志祥背她約炮、喜歡「多人運動」，是天生渣男。（《海派甜心》劇照）

事實上，站在男性的角度，當一個男孩有了足夠的經濟能力、個人魅力和社會地位，難免有其他優秀的女孩對他明顯示好，而他亦不可能完全沒有半點的好感和小火花，畢竟人都是情感動物。

可是，為何有的人能經得起誘惑、耐得住寂寞，對著這種幾乎投懷送抱的異性懂得避嫌，表示「對不起，我已有很好的女朋友」，在有機會傷害另一半的那刻，懂得考慮對方的感受和身為男朋友的道德責任，牽了手就不出軌和亂搞曖昧，努力遵守彼此的約定？

周揚青更揭羅志祥與旗下女藝人有不當關係，外界猜測指的是簡愷樂（蝴蝶姐姐）–（左）（IG@butterfly092288）

不是因為他完全心如止水，而是他懂得評估後果；懂得以更多的理性壓過自己的天性和衝動，別讓任何看似微不足道的小火光有機會燃燒起來，成了一種心動的召喚，然後一不小心就泛濫成災。

面對彌足珍貴的感情，這種人不會抱著僥倖的心理，心想自己總有辦法裝得很好，能夠演得多麼好、多麼真，「L，你捉不到我吧」；心想對方善良就等於可以降低底線；心想對方那麼愛你，你總有辦法把她困在你的愛情圈套裏，以為每次反客為主說「你這樣即是不信我吧？」就能了事。

當一個男孩有了足夠的經濟能力、個人魅力和社會地位，難免有其他優秀的女孩對他明顯示好，好男人如何耐得住誘惑？要明白一個道理。（《再一次心跳》劇照）

剛剛相反，他會知道，對她而言，有的錯事就是不值得原諒，因為每個人都有自己的底線，做錯了就應該付出相應的代價；他會知道，客觀上她未必是最美最好，但這樣一個願意跟他踏踏實實一起生活的人，假如弄丟了，就是後會無期。

因此，他不會冒險，也不用她以離開的方式教會他如何珍惜和忠誠，因為他懂得分寸，知道甚麼該做、甚麼不該做；誰應該繞道而行、誰應該以生命好好珍惜。

【按圖看】也許渣男四面埋伏，要是受了他們的傷害，請告訴自己以下的說話，然後好好療傷：

忠誠，從來不是本能，而是理性選擇。

一個人要是不懂這道理，就算另一半再美再優秀；就算第三者沒那麼出色和漂亮，他一樣會輕易變心，因為人家擁有情人欠缺的新鮮感；一個人要是懂得專一，無論遇到再優秀再火辣的異性，他也不會心動和行動。