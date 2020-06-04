【12星座】另一半出軌都有偏好？各星座類型都唔同：白羊好性感型

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出軌在這個社會中早已不是陌生的詞，現代社會中的誘惑太多，在感情開放，追求個性，崇尚自由的社會風向下，人們對感情的忠誠度也受到了更大的考驗，自製力不夠強的即使結婚了也有可能出軌。雖然一生一世一雙人的願景很美好，但不是每個人都能擁有這種長久不變的愛。

外遇是婚姻的一大殺手，出現了外遇的婚姻，幾乎等同於進入了死局。即使沒有因為外遇而分手，出現外遇後彼此間的信任也很難一如從前了。喜新厭舊是人的天性，出軌的原因多種多樣，有的人是因為貪圖新鮮而出軌，有的人是因為感情不和而出軌，有的人是因為尋找刺激而出軌，有的人是因為受了誘惑而出軌……

經過歲月的洗禮，有些人的愛情昇華成了親情，成為彼此生命中不可缺少的一部分，有的人的愛情則會變質，昔日的恩愛變成今日的厭棄，乃至於蠢蠢欲動，想從外面尋回久違的激情。十二星座男中，每個星座的出軌原因不同，外遇的類型也不同。下面我們一起揭秘12星座男的外遇類型是哪些，慎點！

▼▼按圖放大看12星座的男生出軌對象的類型▼▼

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