45歲内地女星周迅與大她5歲的美籍華裔男演員高聖遠，於2014年公開戀情，據悉兩人只是相戀70天後就宣佈閃婚，當時收到許多人的祝福，被稱為是天造地設的一對！不過婚後二人屢傳婚變消息，近日老公高聖遠更有「狠心舉動」，令離婚一事更如幻似真.....

周迅與高聖遠於2014年喜結連理。（星環鹿影@微博）

相戀70日火速閃婚 婚後兩年經已傳婚變 離婚早有先兆？

女星周迅被稱為是内地「最有靈氣」的女演員，除了出演多部膾炙人口的影視作品之外，感情生活同樣備受關注。2014年周迅個人工作室在微博公開了與美籍華裔男演員高聖遠的戀情，並且感謝大家的支持，讓戀情曝光。沒想到沒過多久，在7月16日兩人一起出席公開活動時，交換戒指並且宣佈已領取結婚證，甜蜜曬恩愛讓眾人都十分看好這對「佳人」。婚後，兩人還一起為時尚雜誌拍攝封面、做品牌代言人等，當時兩人都深陷於新婚的甜蜜與幸福之中。

周迅與高聖遠慶祝生日合照。（高聖遠@微博）

不過，短短不到一年的時間，周迅夫婦作風便漸趨低調，加上周迅一貫行事低調神秘的作風，周迅與高聖遠夫妻合體的時間越來越少，同框畫面更是少之又少。自結婚以來，二人一直沒有生兒育女，而丈夫更被爆出喜歡流連夜場。2016年有疑似高聖遠和性感女生在夜店的照片流出，2017年就被媒體曝出周迅與高聖遠已經離婚，在辦理離婚手續，事後卻被否認。不過近年來，兩人頻頻被爆出婚姻觸礁已分居，婚變謠言不斷。

有傳周迅與高聖遠已經離婚。（i周迅@微博）

回顧周迅與高聖遠過去甜蜜合照：（點閱下圖）

高聖遠IG刪光與周迅合照證離婚傳聞？

近日，有眼尖的網友發現高聖遠個人IG本來上傳了與老婆周迅的甜蜜合照，如今卻全被刪除，加上早有媒體報導雙方長期分隔兩地，已經分居兩年多，而高聖遠曾向周迅提出離婚，當時周迅並不同意，所以遲遲未辦離婚手續。如今，高聖遠默默刪除兩人的甜蜜回憶，再次引起網民熱議，揣測兩人感情生變離婚成鐵定事實，只差正式官方宣佈離婚消息……

高聖遠IG刪除與周迅合照 離婚一事不言而喻?

六年前兩人結婚時也曾出現過質疑聲音，除了兩人分隔兩地生活之外，生活習慣、文化背景的不同，容易讓雙方出現爭執與分歧，有外界聲音質疑文化差異，會令這段感情難以長久，沒想到如今真的應驗了……

周迅真的離婚了? 參加真人秀早透露感情危機：對愛情無安全感

事實上，雖然多年來兩人來屢傳婚變和離婚消息，不過周迅一直未有正面回應。上年11月播出的内地真人秀節目《奇遇人生2》，周迅做嘉賓時其實早已有迹可尋，鬆口透露自己的感情觀。在節目中，周迅看到一對在一起超過60年的老夫婦，仍然非常相愛，讓她心生羡慕。周迅感性透露自己的父母「也是非常幸運的」，擁有一生一世相伴左右的愛情，這也讓她從小就認為「婚姻」就是一生的陪伴，覺得「婚姻一定是美好的」。

周迅參加内地真人秀節目《奇遇人生2》，言談間離婚一事早已有迹可尋。（奇遇人生@微博）

「我相信愛情嗎？我相信啊！」

「但你說我有沒有不安全感，我非常有。」

不過話鋒一轉，周迅坦言自己對感情充滿了不安全感，她似乎語帶遺憾地表示自己不可能完美地複製自己父母這種完美的感情狀態，讓人聯想周迅的婚姻生活出現裂縫，她對於感情的不安感也為如今傳出離婚的局面埋下伏筆。最後，她表示：「想要誠實地，去做我的選擇」，讓人不禁揣測周迅是否已經做好離開這段婚姻關係的抉擇……

查看更多周迅靚相：（點閱下圖）

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閃婚離婚率更高？

早前女藝人阿嬌與台灣醫生賴弘國宣佈離婚讓所有人大跌眼鏡，據悉兩人相識4個月後閃婚，兩人婚姻僅維持15個月就離婚，讓眾人不禁開始懷疑閃婚是否有好結果？美國大學Emory University有一項研究顯示，在調查了接近3,000對夫婦後，當中相戀3年或者以上才結婚的夫妻，想要離婚的意願會減少50%。另外，訂婚時間少於12個月的夫妻，通常會以離婚收場。

閃婚是一場人生博弈？（Cinematic Imagery/Unsplash）

閃婚的3個不確定因素：（點閱下圖查看）

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參考資料：Tara Blair Ball〈How Soon is Too Soon to Get Married?〉