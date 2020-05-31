《法外搜查》由車太鉉與李光洙女友李善彬主演，車太鉉過往憑與全智賢主演的電影《我的野蠻女友》及《與神同行》廣為觀眾認識。他去年因涉嫌參與非法賭博向公眾道歉兼停工，《法外搜查》是他復出後的第一部作品。過去一年牽涉醜聞，他的聲譽難免受損，然而，他入行以來的愛妻形象卻一直不變。

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娛樂圈誘惑眾多，過去雖有不少夫婦被稱為現實版童話，卻也有不少紛紛幻滅。縱然世界變改，車太鉉與太太崔錫恩這一對卻依然愛得甜蜜。他們的故事浪漫得有點「離地」，兩人自高中起相識，崔錫恩更是車太鉉的初戀，然而，由拍拖到結婚走過27年，他們曾經經歷不少風雨。

遠距離用手寫信維繫感情

車太鉉在《我的野蠻女友》中飾演單純戇直男牽牛一角，任由橫蠻霸道的全智賢又打又罵，他也不會反抗，也從未想過離開，還會不斷用盡心思哄她開心。現實中的車太鉉也如牽牛般對太太從一而終，專一癡情。兩人在高中開始拍拖，卻不是稍瞬即逝的「Puppy love」，他似乎早已認定了她。後來，車太鉉進入娛樂圈，崔錫恩極力反對，另一半進入絢爛的娛樂圈讓她感到不安。在無法取得共識的情況下，崔錫恩決定與他分手，並且到美國讀書。

現實中的車太鉉與《我的野蠻女友》中牽牛一角有幾分相似。（《我的野蠻女友》劇照）

車太鉉既不想放棄夢想，也無法就此放下這段關係，他決定默默守候。為了讓她安心，他常常寄信到美國，並坦言自己會等她學成歸來。身處於娛樂圈，與不少女星合作，他依然不為所動，最終崔錫恩選擇了他，兩人拍拖13年後，在2006年結婚，婚後育有3個子女，一家5口很幸福。

點擊看車太鉉與太太的甜蜜點滴：

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愛妻之道:不接親密戲、放下自尊先道歉

韓國男性普遍予人「大男人」的印象，雖然性別平等的意識漸漸植根，但要男性放下自尊卻絕不容易。社會仍會覺得男性流淚、向另一半低頭就是示弱的表現。車太鉉談及與妻子的相處之道時卻直言：

男人至少要在自己愛的女人面前，放下自尊心，只要放下這一樣，你就能得到很多很多回報。

每次吵架之後，不論自己有沒有做錯事，車太鉉都會主動向老婆道歉。當看到願意放下自尊的他，太太也自然而然不再生氣。當兩個人都不再被怒氣沖昏頭腦，才能冷靜下來好好溝通，關係才能走得長久。

車太鉉入行後零緋聞。（《與神同行》劇照）

過往太太曾經因為反對他入娛樂圈而分手，車太鉉雖然堅持自己的夢想，但也會顧及太太的感受。他為了讓太太放心，從來不會接親密戲，在外工作也會定時報道，入行以來也是零緋聞。車太鉉曾經在綜藝節目《黃金漁場》公開自己的銀包，內裏仍有於2003年寫給他的信及拍拖初期的合照，他反而開玩笑說自己的妻子現在只喜歡韓劇中的「花美男」，如宋仲基、朴寶劍等。車太鉉對太太的愛，經歷時日考驗卻依然沒有沖淡。