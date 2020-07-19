內疚的感覺能夠殺死一個人，你以為你多做一點好事就能夠彌補，但抱歉，你曾經傷害過某一個人，就算到更遠的後來，每當你想起這個人，你心裡都會有一陣內疚。沒辦法，你當年對這個人所做的事情已成為事實，當時你甚至以為這不算是什麼傷害，然而隨着時日而過，你再長大多一點以後回頭看，才發現你當天對這個人所說的話、所做的事、所作的決定，通通都是很實在的傷害。

後來你才介意自己竟然曾經這樣子，這樣子親手去傷害一位與你如此好的人。（《鬼怪》劇照）

我們都不想當壞人的角色，但有時候，其實未必是你想當壞人，而是形勢所逼，你不得不作一些決定，而這些決定往往都會令另一個人傷心。那個人曾經有好一段時間與你很親近，凡事都會與你分享，你也很樂意去聆聽，兩個人曾經親密過好一段日子。但後來需要下決定的人是你嗎？需要由你當這個醜人的角色？下的決定是什麼？大慨是你選擇了其他人，經過你自以為成熟的思考之後，你作了這個當時你認為正確的決定。

那個人曾經有好一段時間與你很親近，凡事都會與你分享，你也很樂意去聆聽，兩個人曾經親密過好一段日子。（《你的情歌》MV）

那麼決定正確嗎？若然給你多一次機會，你會否對她或他作同一個決定？若然那是一個跟你沒關係的人，你傷害她或他根本沒問題，但正因為這個人是曾經與你親近的一位，所以後來你才介意自己竟然曾經這樣子，這樣子親手去傷害一位與你如此好的人，這樣子的內疚，避不開、躲不了，只會如影隨形，每當你想起這個人，你就會痛恨那個時候的自己。

那麼可以如何解救？這是不少被內疚感折磨得死去活來的人很想知道的答案，然而要減輕這內疚感，就得要解鈴還需繫鈴人，你會再遇見這位曾給你傷害過的人嗎？還是，你和這個人不應該再見了？

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聽過一個這樣的小片段：很多年以後，男孩和女孩終於再相遇了。或許因為已經過了很多年，當天為何爭執的經過也忘記了，男孩和女孩相視而笑，卻未有太多的對話就此告別。

轉身準備離開之時，男孩忽然說了一句：「對不起。」

女孩是聽見的，但她沒有回頭，只是輕輕回了一句：「都過了那麼多年，沒關係了。」男孩看不見，女孩說時其實眼淚在打轉，然後女孩就繼續走應該要走的路了。

不要緊了，都過去了。