【01女生｜情侶上車置業】香港樓價持續高企，根據《01新聞》引述世邦魏理仕發布的「2020全球生活報告」，香港繼續蟬聯「全球房價最高城市」榜首，有人勞碌一生，只求在香港有個安樂窩，有人不願為「供樓」而活，選擇出走異國。

「買樓定移民？」，大概是這一代人共同面對的兩難。「不敢想移民，這個目標更加遙遠。」正在計劃上車的90後情侶Ken和Quin如是說。

事實上對香港年輕人而言，不論移民還是買樓，都不是「去少幾次日本」就能成事，數到最熱門的移民之地台灣，投資移民的費用約156萬港元。生於亂世，卻不是人人都有能力走，他們覺得「無得走就好好地留下。」

Ken和Quin拍拖2年多，已認定對方，有結婚打算。（黃寶瑩攝）

情侶共月入6萬 「Dream House」越殘越愛



從事媒體行業的Ken和Quin，兩人合共月入6萬，能力所及的買樓預算是450萬，兩人談起理想的家，「最大要求就是方便，所以希望買九龍區樓。他喜歡烹飪，希望有「梗廚」，最好可以間到兩房。」訪問當天，地產經紀根據他們的要求，僅在油尖旺區找到兩個樓齡超過40年單棟式大廈放盤。步進第一個單位，2百多呎的空間「一眼望曬」，不論墻紙、地板、家電都很有「時代感」，難怪經紀在上樓前也直言單位是「殘裝」、「要有心理準備」。Ken和Quin卻未有太驚訝，一入門就熟練地細看單位。

兩人的買樓預算在九龍區可選擇的樓盤並不多。（受訪者提供）

有樓才有婚姻：一定要有新空間

兩人拍拖2年多，早已有結婚打算，1年前開始談起「買樓」。「一開始是想抽居屋，但難中過六合彩。」Quin指她想過租樓，Ken卻覺得「租樓等於幫人供樓」，心底裏還是覺得不值。

近年有些夫婦選擇結婚不同居，偶爾租住一晚半晚酒店享受新婚生活，也算是在土地問題下「折衷」的婚姻模式。兩人卻覺得婚後一定要搬出來同住，縱然兩人在各自家中都有自己的房間，「結婚象徵新生活的開始，對我們而言，一定要有新的空間，才能開始新的生活。」有人覺得在香港買樓是種「妥協」，在他們身上，卻又感受到買樓是種「不妥協」。

Ken和Quin在Instagram上記錄上車過程，點擊看他們建議的上車睇樓小貼士：

+ 7 + 6 + 5

不愛新樓獨愛舊樓

香港這個城市很有趣，在絕望之中也能為你開一道夾縫，讓你不至於失去希望；當年輕人慨歎上車無望，發展商就推出不少「上車盤」，豪華裝修卻是劏房呎數，整個空間走十數步就能走完。這類單位被嘲為「劏盤」，但每次開賣總是大排長龍，「有些人有新樓情意結」。

不少人花盡積蓄買個「希望」，收樓之際卻幻想破滅。過往曾經是地產版記者的Quin看盡不少新盤，坦言新樓並不實用，「新樓大多質素參差，難得遇上位置、質素都合心意的卻又負擔不起。」因此兩人「睇樓」從來只會選擇舊樓，裝修殘舊也不抗拒，「有時反而越殘越好，因為有更大的議價空間。」

不過說到底，他們還是無奈地道「其實也是將貨就價」。

兩人都沒有新樓情意結。不過說到底，他們還是無奈地道「其實也是將貨就價」。（黃寶瑩攝）

為儲錢物慾「斷捨離」

Ken與Quin現時的積蓄大概45萬，即使全數用作支付首期，雜費稅項難免要家人幫忙。從前兩人各自有兩、三張信用卡，「現在只Cut剩一張信用卡，也不會常常帶出街。」宛如一般女生般，Quin雖為算是購物狂，但也總會有購物慾，為了儲錢，她刪掉了手機內的「淘寶」App，「以前想買就買，現在買個數百元的袋都要考慮3天。」而Ken自言支出不大，從前最捨得花錢的就是波鞋，「以前買波鞋每次用一千多元，但最近一年都沒有買新鞋。」開始計劃買樓後，Ken為了減少開支，自己頭髮自己剪，也開始帶飯，Quin直言「他以前總喜歡外出食lunch，從來都不會帶飯。」

Quin為了儲錢上車盡量減少開支，連手機的淘寶app也刪除了。（黃寶瑩攝）

應否窮一生精力供樓，從來都是爭論不休的議題，但對Ken和Quin這類小情侶而言，上車的「意義」不僅在於住屋空間，兩人是買是租，如何建立下半生的幸福生活，說到底在香港，是否還有「選擇」空間？