【安心偷食之後】鄭秀文：婚姻來得不易務必珍惜　10招令愛情保鮮

一年前，全城熱烈討論「安心偷食」。今日，事件主角黃心穎近日被傳與Rubberband泥鯭拍拖，許志安和鄭秀文夫妻感情仍舊，而馬國明亦與湯洛雯熱戀中，各人感情生活似乎都有依歸著落。人總需要從錯誤中學習，感情破裂的主因是小三的出現，還是難敵7年之癢？

一年前，「安心偷食」令全城轟動。（黃心穎ig：jacquelinebwong）

安心偷食一事，一度令鄭秀文和許志安婚姻陷入危旦。娛圈出軌不是鮮有，但兩人離離合合20年，好不容易才走到婚姻這一步，是娛圈中經典榜樣，可是男方婚後卻選擇出軌，並承認自己是「壞咗嘅人」，難怪令全城轟動。若要說是7年之癢的話，就算當初沒有黃心穎的出現，早晚亦會出現另一個第三者。

被爆「安心偷食」後，許志安承認自己是「壞咗嘅人」。（資料圖片）

可是無論如何，鄭秀文最後都選擇原諒對方，正如她曾說過：「mi也提醒自己，婚姻來得不易， 每一對couples 都務必珍惜和努力守護。 mi 一直認為婚姻本身並不提供愛。是彼此之間的愛滋養著婚姻，是彼此的努力，是彼此之間的不分彼此，才能使婚姻有血有肉有生命。」

鄭秀文認為婚姻得來不易，雙方都務必珍惜和努力守護。（鄭秀文ig：sammi_chengsauman）

莫說是7年之癢？其實4年已經開始癢了，而這是有根據的！美國羅格斯大學一項研究指出，4年是最多人分手離婚；另一項來自Larry A. Kurdek的研究，500多對夫妻情侶中發現，愛情關係第一個轉捩點是第4年，第二個轉捩點便是第7年。剛開始拍拖大家都正在熱戀期，雙方都有新鮮感和刺激感，但日子久了，感情上最大的挑戰就是要一起過日日如是的生活，可能感覺無聊又沉悶。想突破平淡，就要珍惜對方，維持愛情保鮮期，重拾戀愛的溫度。

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在平淡的生活中，閒時為對方製造浪漫的小驚喜確是個不錯的建議！說到底，世上沒有一成不變的關係，感情總會有翻起風浪的時候，當面對難關時可以回想一下當初大家為何走在一起，用心去感受「愛」和珍惜！

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