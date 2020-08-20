日本女生在香港男生眼中的形象是可愛、溫柔，那麼香港男生在日本女生心中又是怎樣的存在呢？

早前有一位日本女編輯就綜合了日本女生的意見，在網上撰寫了一篇名為「和香港男生拍拖的10大好處」的文章，原來香港男生在日本女生心中優點眾多，比起日本男生更是不可多得的「優質筍盤」，對港男十分有好感。

香港男生在日本女生心中優點多多，是做男朋友的理想對象。（《原諒他77次》劇照）

【第10名：海外旅行很方便】

日本女生認為如果和香港男生拍拖住在香港的話，會發現從香港到國外旅行十分方便，因為香港國際機場來自不同國家的航班都有，而且班次頻繁，更有不少廉航，要出國其實很容易，回去日本也不會覺得遠。而且香港人經常都會善用假期到世界各地旅遊，他們的旅行經驗豐富，見識廣博。

日本女生認爲和香港男生拍拖可以周遊列國旅行，住在香港到國外旅行十分方便。（《原諒他77次》劇照）

【第9名：常被美食包圍】

香港除了有「東方之珠」之稱，更有「美食天堂」的稱譽，各國的美食包羅萬有，包括泰國菜、日本菜、韓國菜、義大利菜、法國菜等等，不少各地的著名餐廳都在香港開設分店，就連AEON、Donki等日本百貨公司也在香港開設，日本女生即使人在香港也可以品嚐到日本的味道，更可以跟香港男友嚐盡各地美食。

香港美食衆多，各國菜式都有，而且各地的著名餐廳都在香港開設分店，包羅萬有。（《紀念日》劇照）

【第8名：變得注重健康】

世界上平均壽命最長的就是香港，很多日本女生認為香港男生的健康意識很強，他們會用各種方法和做運動保持身體健康和維持身材，例如經常都會去跑步健身，而且香港市面上的瑜伽班、健身室林立，想要做運動一點也不難。另外還有很多營養補充品和健康食品發售，跟香港男生拍拖也會不自覺地被他們感染而更注重健康。

日本女生認為香港男生的十分注重健康，愛做運動維持身材。（《原諒他77次》劇照）

【第7名：更多身體接觸】

日本男生和女生接觸一向都是彬彬有禮並表現得很客氣，而且因為很在意別人看法，即使和女友出街也不會有太親密的身體接觸。日本女生就認為香港男生不一樣，香港因為文化跟西方等地方相近，因此思想偏向開放，在街上看到情侶擁抱、接吻都是很平常又自然的事情，比起日本男生的害羞，香港男生的開放個性反而更吸引他們。

日本女生覺得香港男生思想較開放，在街上牽手、擁抱、接吻都是很平常又自然的事情。（《二月廿九》劇照）

日本女生認爲「和港男拍拖的好處」：(按圖看餘下前六大原因)

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香港女網民睇法：將香港男士過份美化了

雖然在日本女生眼中香港男生是「優質筍盤」，但是香港女生卻不太認同，這篇文章推出之後有不少香港女生留言表示「睇完覺得佢有妄想症?」、「佢睇咗韓劇當係香港呀?」、「將香港男士過份美化了。」以上日本女生眼中跟港男拍拖的優點，不知大家又認同嗎?

資料來源：est.style