看過《悠長假期》的朋友，都應該會喜歡劇裏的瀨名（木村拓哉飾）與葉山南（山口智子飾）這一對，兩人不是戀人卻同居的開始，在彼此人生的低潮互相扶持，瀨名曾鼓勵南的一句說話：「就把這段時間當作是神賜予的長假吧。」在人生逆境時隨遇而安，把腳步放慢一點，或許是更能夠向前行的心態。道理誰都懂，但由一個能夠觸動你的人來跟你說，更加能夠在你人生裏起關鍵的作用。

逆境時，只要你和這個人在一起，你就會感到心安。（《悠長假期》劇照）

順境時，你或許不會察覺誰對你來說最重要，那時候圍繞你身邊的人太多了。然而在逆境時，若你能有幸遇見某一個人，他或她不是那種專門來替你解決問題的人，而是很懂得怎讓你吐出心底的壓力與委屈，那是一種不經意，可能是他或她本人也不察覺，但只要你和這個人在一起，你就會感到心安。然後這個人會陪着你，就算天塌下來也陪着你，就算是一起發呆傻笑一下，也不錯。

人生逆境時隨遇而安，把腳步放慢一點，或許是更能夠向前行的心態。（《悠長假期》劇照）

愛情從來是很奇妙的東西，你或許曾經訂下無數個的擇偶條件，但最後陪着你走的那個人，可能與你起初訂下的條件不太相符。別誤會，這不是指你不喜歡這個人，而是你某一天總會明白，原來你曾經以為自己會很愛某一類的人，但其實能真正讓你有幸福感的人，反而是那個能夠與你平淡相處的人。有時候會互相作弄一下、有時候會互相搶白一番，但這樣反而更加讓你做回真正的自己，至少這個人真的很懂你，因為他或她見証過處於低潮而真實的你。

他或她曾經在一個很暖洋洋的氣氛下，不經意跟你說了一席話，那一刻走進了你的心扉（《悠長假期》劇照）

你或許至今也未忘記，就在某一個晚上，他或她曾經在一個很暖洋洋的氣氛下，看着遠景，然後不經意跟你說了一席話，那一席話你至今仍記得，只因他或她在那一刻是真的走進了你的心扉，在你以為你已經不會再相信任何人之際，他或她讓你重拾了信任的勇氣，無論是相信其他人，還是再次相信你自己。

【按圖看】更多愛情金句，低潮是神賜予的長假，也讓你知道誰是最懂你的人：

《悠長假期》近期開始重播了，不知道當時曾在你低潮時陪着你的人，這刻可還在你的身邊嗎？

那段低潮的時間，就當作是神賜予的長假吧。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

那段低潮的時間，就當作是神賜予的長假吧。【按下圖】看其他愛情金句：今天的你因為他的離開而傷心，也許後來他會發現，失去你是他最大損失，有些人錯失了才懂後悔===>延伸閱讀：失去方知錯﹗放棄他以後才驚覺幸福曾經存在過？沒人會無止境等你