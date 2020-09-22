你知道你不應該再找那個人了，斷絕來往，或許是對大家最好的做法。為何不再找對方？你懂的，既然是已經結束的愛情，又何必要無謂的再撥動彼此的心跳？老死不相往來，聽起來或許有點殘忍，但只有你和對方才知道，這是真正祝福對方的做法，尤其彼此都另有他的時候，不打擾，才是最後的溫柔。

若然決定了斷絕來往，你就要堅決到底的絕情，其實這也是放過你自己的做法吧？（《夫妻的世界》劇照）

不再找對方，是否就代表對方從此消失了？不，你差不多每一天都會想起他，想起與他的最初，也想起他終於找到幸福了吧？只不過他的幸福不是你，而你也未至於大方得可以衷心祝福他。提起他，你心裏或會有一陣的痛，但最痛的時間早就過去了，只不過有關他的回憶，恍惚成為了你心裏的舊患，揮不去也撥不走，你試過盡力迴避有關他的事情，只不過科技太進步，進步得就算分開了的戀人，都總是很容易就會聽見對方的消息。你苦笑，怎麼斷絕有關他的消息也是那麼困難的？

拖拖拉拉從來都是最傷人的，但最諷刺的是，最會傷害你的人也同時正是你自己。 （《夫妻的世界》劇照）

其實你要練習的應該是心如止水，你總得要接受有一個人與你仍然是居住在同一個城市，他或她會有自己的際遇，消息或多或少會來到你的耳邊，若你總是苦苦介意，你又怎能繼續專注走自己的路？若然決定了斷絕來往，你就要堅決到底的絕情，其實這也是放過你自己的做法吧？

傷害如刀，最傷的不是刺痛你的一刻，最傷的是你死也不放手仍緊握刀刃的一刻（《夫妻的世界》劇照）

你拖拖拉拉都不知多久了，何必要這麼長情？對一個值得你愛的人尚且可理解，然而對一個本身也對你絕情的人，你繼續愛他幹麼？其實在你的世界裏，你費盡不知多少次心神來忘記他，可是在他的世界裏呢？他或許早就記不起你是誰了，他真懂得保護自己，或許打從一開始，他根本就不算太愛你，只不過是你太傻的以為他就是你的全世界吧？

【按圖看】更多愛情金句：還在懷念過去的他？告訴自己分手要狠，才是積極向前的方法：

你知道你不應該再找那個人了，那麼就請你決絕到底。你知道嗎？傷害如刀，最傷的不是刺痛你的一刻，最傷的是你死也不放手仍緊握刀刃的一刻。拖拖拉拉從來都是最傷人的，但最諷刺的是，最會傷害你的人也同時正是你自己。

老死不相往來，其實不算是太壞的做法，你總要懂得保護你自己，不再見就不再見，反正就算再見都不會再相愛了，那麼再見又有什麼意義？

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

那段低潮的時間，就當作是神賜予的長假吧。【按下圖】看其他愛情金句：今天的你因為他的離開而傷心，也許後來他會發現，失去你是他最大損失，有些人錯失了才懂後悔===>延伸閱讀：失去方知錯﹗放棄他以後才驚覺幸福曾經存在過？沒人會無止境等你