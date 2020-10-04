雞排妹︱眾籌飛機杯速賺港幣500萬　原來呢位前港姐也賣情趣用品…

雖說亞洲女性地位日漸上升，但一旦女藝人公開談「性」時，大部分人仍是大驚小怪，甚至冠上難聽的稱號。 台灣藝人雞排妹（鄭家純）向來直率大膽，她不止出版性感寫真，大方分享性事心得，最近還自家創立情趣品牌「純色」和首推飛機杯，至今眾籌金額已達二千萬新台幣（約500萬港幣）。

雞排妹鄭家純自家創立情趣品牌「純色」。（zeczec.com）

性並非是件難登大雅之事，尤其不傷害他人，依靠自己的力量釋放緊繃的神經，也是增進社會的和諧。 「純色」品牌願景

鄭家純出道多年吸粉無數，除了因為性感身材和絕色美貌，更因為她敢言和努力的性格！她主持兩性及性教育節目《深夜保健室》，大談對性愛的看法和經驗，又邀請專家和醫生分享專業知識，深受觀眾歡迎。另一方面鄭家純又積極拓展多元事業，出寫真、做主持、拍戲唱歌都難不到她，還為了日本的演藝工作苦練日文。

銀幕後的她對投資理財也有一套想法，例如學玩股票，或是這次看準沒有藝人投資情趣用品市場，便毅然創立情趣品牌「純色」，還親自研發、試用和宣傳主打商品飛機杯，大膽直言：「不僅敢碰敏感話題，這次還要碰你最敏感的地方。」廣告文案和圖片都性感撩人而不低俗，吸引台灣本土和國外粉絲爭相預購，集資不到半小時便達100萬新台幣的目標，至今更一共籌得二千萬新台幣（約500萬港幣），可見鄭家純的吸粉同吸金力同樣厲害！

落選港姐開情趣用品店

外型甜美的Cindy楊斯雅曾參選2012年香港小姐，雖不幸落敗卻也短暫參與幕前演出，可惜演藝事業不見起色，便與另一半發展情趣用品生意。

與鄭家純一樣，楊斯雅凡事親力親為，從採購、設計到宣傳都不假手於人，又化身「Miss Sex」在社交平台分享性愛技巧和情趣用品心得，生意愈做愈大。她認為成年人對性有一種生理需求，性並非「鹹濕」，不應以心邪的態度來看待性。

女生的私密情人Smile Makers

即使你仍覺得「性」難於啟齒，但也別視性需要是件羞恥的事，瑞典品牌 Smile Makers為女生貼身打造六款按摩棒，舒適質感和不同功能提供各種刺激，加上六種糖果色調，猶如生活的一道甜點。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/04）

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