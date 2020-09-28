【唐綺陽每週星座運程】人馬慎防怪桃花　水瓶柔軟點會更讓人心疼

水星從天秤到天蠍，關注合作事項與金錢、利益的分配。受水星停滯影響，眾人忙於處理錢的問題，金融保險相關行業的事務變數多。太陽在天秤，合作、外交方面劇情不斷，感受到壓力與拉扯。金星獅子，想要妝扮自己變漂亮，時尚、美容產業有所衝擊，思索如何更進一步。土星、冥王星順行，高層的角力正要展開，應多關注情勢的變化。

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重要星象：水星從天秤到天蠍，水星停滯，太陽天秤，金星獅子，土星、冥王星順行

工作注意：白羊、雙子、獅子、天秤

白羊：工作上萬眾矚目，有機會更上一層樓

雙子：照著自己的意思去做，累也沒關係

獅子：雜音意見多，不妨跟熟人聊聊

天秤：有機會大躍進或接到重要案子

桃花注意：巨蟹、人馬、山羊、水瓶

巨蟹：有機會在朋友的平淡相處間來電

人馬：注意自己的能量場，慎防怪咖黏上來

山羊：拿出開朗的一面，能夠吸引桃花

水瓶：放下身段，柔軟一點會更讓人心疼

財運注意：金牛、天蠍

金牛：當心突然的損失，要顧好錢包

天蠍：有投資的運勢，請相信專業的人

健康注意：處女、雙魚

處女：要好好照顧腸胃健康

雙魚：煩心事有點多，當心刀火燙傷

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】