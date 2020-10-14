韓國男神孔劉，有著韓國「四大公共財產」、「國民老公」之稱的美譽，更曾經入榜「希望他們永遠單身的男星」，人氣高居不下。這位41歲的型男「大叔」俘虜了不女性的心，可是卻沒有多少人能攻陷他的心，如今的他依舊單身。

孔劉被稱爲韓國「四大公共財產」，41歲依舊單身，是圈中的黃金單身漢。（IG@management_soop）

孔劉的魅力從出道到現在，他的感情世界一直十分低調，最近他在節目中難得地透露自己的感情觀，並剖白自己一直單身的原因。《咖啡王子一號店》可以說是讓孔劉登上事業巔峰的成名作之一，最近他和一班劇中演員出演MBC節目《青春紀錄片 再次二十歲》，再次回到當年的咖啡店一起重溫記憶，劇中女主角尹恩惠見面劈頭就問了粉絲都很好奇的問題；「哥哥打算什麼時候結婚？有打算嗎？」，面對這個問題，孔劉處之泰然地回答：「並不是不結婚，只是錯過了，錯過了那個最適合的時機。」

曾經在李安的電影《飲食男女》中聽過一句經典的台詞：「人生不像做飯，不能等萬事俱備了才下鍋」，正如愛情，不管是在對的時間遇到錯的人，還是在錯的時間遇到對的人，有些事情錯過了就不能回去。

孔和尹恩惠出演MBC節目《青春紀錄片 再次二十歲》再次重溫成名作《咖啡王子一號店》。

孔劉曾經在訪問中承認過往曾有過3段戀情，可是最後都無法開花結果，出道多年與他傳過緋聞的，只有和他拍攝過《咖啡王子一號店》的尹恩惠、演員林秀晶和鄭有美，寥寥可數。與孔劉最早傳出緋聞的就是林秀晶，兩人還被媒體拍到私下約會，甚至傳出結婚的消息，不過一切只是以訛傳訛，而她和尹恩惠拍攝電視劇的時候，也一度被傳出兩人戲裡戲外一樣親密，疑似戲假情真，連不少影迷都希望他們成為一對，不過兩人澄清私下也只是很好的朋友。另外同一公司的女星鄭有美跟孔劉多次合作拍戲，兩人在公開活動上的互動自然又很溫馨，甚至不少粉絲都希望兩人一起，不過經紀公司澄清兩人私下感情好得就像兄弟一樣，孔劉把鄭有美當成弟弟來寵愛，因此才會如此親密自然。

與孔劉傳過緋聞的女星：(按圖看)

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孔劉在接受韓國《Elle》採訪的時候，曾經透露過他也期待愛情的來臨，但他比較嚮往「老派」的戀愛模式，他並不是一個輕易就墜入愛河的人，可是一旦遇到了心儀的對象，他會先花時間培養感情，當他認定對方後，就會義無反顧地去愛，而且會認真謹慎地對待這段關係不會輕易結束，他希望一旦談戀愛就可以很長久。

我覺得愛情是非常慎重的，也需要堅持，所以踏入一段感情之前，我會想得非常全面。

孔劉嚮往「老派」的戀愛模式，他會花很多時間去認識對方，確認心意，而且一旦談戀愛就會很慎重。（IG@management_soop）

以前的孔劉可能喜歡特別的女生，而且對顏值和身材要求也很高，外型上要和他匹配，但是隨著經歷越多，他更了解了自己真正需要的是什麼，簡單而積極的女生就是他的理想型，他還會透過對方的酒品來看她的性情，因為喝醉後就會露出真性情。而且孔劉個性比較獨立，因此他不喜歡過分依賴對方的伴侶，個性像貓的女人更得他歡心。

以前我會喜歡有自己獨特風格的女人，但現在更喜歡普通的女人。 孔劉

孔劉表示以前的他會喜歡特別又漂亮、聰明的女生，但現在他反而喜歡簡單、平凡的女人。（IG@management_soop）

孔劉因為單身多年，已經習慣了獨自一人的生活，也厭倦了和別人約會，因此他不會刻意去追求愛情，而是選擇從容不迫地等待緣分，直到那個適合的人出現。不過孔劉也因為習慣了孤獨，因此即使談戀愛他也很注重個人空間，他希望將來的她會是一個尊重彼此空間的人。

孔劉認爲談戀愛必須有各自的空間，他不喜歡過分依賴另一半的女生。(IG@epigram_official)

不論是戀愛還是朋友，都很需要各自的空間，打著友情或愛情之名來鯨吞蠶食彼此的空間會令人很不舒服，我希望能遇到尊重彼此空間的人。

韓國男神孔劉被封為「國民老公」: (按圖看)