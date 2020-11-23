前度分手後忽然示好？勿輕易再留戀　拖泥帶水最痛的人只會是你

當你下了不再回頭的決定，就請不要拖泥帶水的留戀，他從來沒有想過回來你身邊，一切都只是你的幻想，也只是你的一廂情願。你花了好一段時間才能認清這個真相，你也知道你是時候要告別這個人了，可是他忽然的一通電話、一個來訊，你回覆還是不回覆好？那就要問問你自己，你想糟蹋你自己到何時。

隨他的心情好，他忽然又來關心你一下，對他來說，這種聯繫簡單不過，但你呢？（《那男人的記憶法》劇照）

已經不是第一次，也不是與他分開的起初了，你心裏明明知道，他早已愛上另一個人，而你只是他的過去式。只不過他偶爾會忽然的懷念你？於是隨他的心情好，他忽然又來關心你一下，對他來說，這種聯繫簡單不過，毫不費力。然而在屏幕的另一邊，再次接到他聯繫的人，她的心情，他會明白嗎？

你發現其實你竟還未接受與他分開的事實，至少他的名字在你腦海裏仍然是特別的。（《那男人的記憶法》劇照）

要掙脫有關那個他的思念，那是非常不容易的過程，中間你吃盡苦頭，你甚至不明白你為何要受這一種苦，明明做錯事的人是他，你卻花了不知多少個夜晚來輾轉反側，你想不通做錯事的人不是你，為何要承受痛苦的人也是你。他只需要一句「分手吧」就把和你之間的所有牽絆通通斬斷，然而你仍然有很多想不明白的問題，你很想去問他，但當他真的站在你面前的時候，你卻不知從何說起。

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你與他分開多久了？數個月？半年？一年？你才發現其實你竟還未接受與他分開的事實，至少他的名字在你腦海裏仍然是特別的，這個人好像仍然與你有關係，但又好像與你已經一刀兩斷。你苦笑，其實一切都只是你的一廂情願，在他眼中，你根本不算是什麼了。

下了不再回頭的決定，就請真的不再回頭。

否則在拖拉之中，最受傷的人還不是你自己吧？

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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