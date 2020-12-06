忽然懷念已消失在你生活的他？總有某一個年份是我們希望穿越回去

偶爾會忽然懷念那一個人，這刻的她應該很幸福，你無從考究，因為你和她早已成為了生命裏不會再交疊的平衡線。你從來沒有想像過，在社交媒體如此流行的時代，一個人要消失在你生活中，仍然是可以辦得到的，儘管你和她之間的共同朋友不少，但大家都好像默契般不在你面前提起那個人，而你也慢慢習慣她離開後的生活。沒有這個人，你就不能過生活嗎？不，你還是活得好好的，只要克服到起初的痛苦，到後來你還是會發現這世上不會有「沒有誰就不能過活」的道理。

其實你懷念的不只是她，而是當時的你自己。（《男朋友》）

其實在你偶爾會懷念她的時候，她說不定早就沒有對你存任何思念。畢竟人總要向前看，當你身處人生不同階段，你自然不會太時常回望從前。只因你成長了，不再是從前的那個少年，其實你懷念的不只是她，而是當時的你自己。那時候你可以把愛情放大成為你世界的一切，為了她，你曾經情緒失控，哭得像個小孩；你曾經因為不能留住她而自責，認為這是你生命裏的大錯；你曾經苦苦想挽回，但換來的只是冰冷的表情，好像還嫌你不要再纏住她。這些曾經都已經是過去式，你現在不是活得好好的嗎？你苦笑，才發現那時候的那個少年，其實早就消散在時空裏。

我們總有某一個年份，是我們希望可以穿越回去的。（《九尾狐傳》劇照）

我們總有某一個年份，是我們希望可以穿越回去的。有些人會用哪一年身邊有着誰來記憶年份，回想起來，那個時候年紀還輕的你，與她溫馨的細數着未來，可以是計劃往哪裡去旅行、可以是之後一起為什麼夢想而努力、可以是結婚後會不會生小孩。你還是會記得與她計劃將來時的心情，儘管這些畫面最後沒有在現實發生，但在你的腦海裏，這些都像曾發生過的回憶。

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忽然會懷念那一個人，這很正常，因為今天的你身上，有不少細微是因她而建構的。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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