【唐綺陽每週星座運程】巨蟹桃花能修成正果　水瓶或會告白成功

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天王星恢復順行，水瓶座要開始動起來。諸星進入水瓶，政治、輿論及民意發揮力量，對大眾帶來影響，感受社會動盪。財務狀況有所改變，應打開思維，用新的角度及價值觀思考理財。水星進入停滯期，注意資料備份、迷路及溝通方面等問題，宜謹慎小心發表言論。水、木合相，為雙子座、處女座帶來好消息，應避免過於樂觀造成反效果。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：天王星順行，諸星進入水瓶，水星進入停滯期，水木合相。

工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚

白羊：身居要位遭覬覦，當心職場上的鬥爭

雙子：好事請保持低調，避免帶來波折

天蠍：主動積極動起來，能夠攻城掠地

雙魚：贏面大，光彩能夠被看見

桃花注意：巨蟹、獅子、天秤、水瓶

巨蟹：有機會修成正果，被放在心上呵護

獅子：好壞參半，相處時間多卻有束縛感

天秤：積極一點，有想法就試著表達

水瓶：兩情相悅，告白成功機率高

財運注意：金牛、人馬

金牛：勇敢一點，財運滾滾來

人馬：理財走保守路線比較好

健康注意：處女、山羊

處女：處理睡眠問題，是首要之務

山羊：注意交通問題，避免腳部扭傷

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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