【唐綺陽每週星座運程】獅子可購物獎勵自己　山羊多跟年輕人溝通

撰文： 唐綺陽占星幫 最後更新日期： 2021-02-15 12:01

六星連珠後與水逆期，多注意說話表達的方式，經歷過去的教訓，從中做出調整並加以改進。太陽進雙魚，眾人話題多圍繞在宗教、夢境、酒精，或是弱勢者、慈善相關議題，成為大衆關注焦點。水星逆行期間，溝通上應保持謹慎，當心3C用品等狀況。土天與火金相位，對股票、科技帶來影響，震動價值觀，打破過往的生命規則，逐步趨向改變。

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重要星象：六星連珠後與水逆期，太陽進雙魚，水星逆行期間，土天與火金相位。

工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚

白羊：先靜下來，以退為進反而比較好

雙子：人多嘴雜，感到有點勞累

天蠍：拿出專業精神，避免受到質疑

雙魚：越仔細越好，再小的地方都別疏漏

桃花注意：處女、人馬、山羊、水瓶

處女：好好發揮療癒他人的優勢

人馬：別過度大方，以免產生誤會

山羊：別在意年齡，多跟年輕人打成一片

水瓶：面對他人熱心做媒，要表達立場

財運注意：巨蟹、獅子

巨蟹：避免不乾不脆，要講清楚原則

獅子：理財有成，花錢犒賞自己

健康注意：金牛、天秤

金牛：肩頸痠痛火氣大，多注意睡眠

天秤：把工作分出去，好好養生

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