撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-16 21:00

談一場異地戀，一個擁抱、一個吻、一次牽手都是極其奢侈。想要維繫遠距離的愛情，更是難上加難，但香港女生Erica並沒有輸給7百多公里的遠距離，去年於疫情之下，決定與台灣男友Brian於台灣註冊結婚，結束近3年的異地式戀愛，終嫁去台灣成為一位「台灣人妻」。

27歲的Erica有過數次的拍拖經驗，卻未曾嘗試過異地戀，但Erica卻在一次台灣旅遊時，遇上現任丈夫Brian。(受訪者提供)

「我自己都冇諗過會同台灣人拍拖，仲會結埋婚，但我諗呢啲就喺緣分。」27歲的Erica有過數次的拍拖經驗，卻未曾嘗試過異地戀，但愛情來得隨意，沒有刻意，平凡的相逢就將本來從無交集的Erica與台灣男生Brian扯上關係。

有一次Erica與友人在台灣旅行時，因同行友人遺失了電話，機緣巧合下Erica與丈夫Brian交換了聯絡電話，之後Erica就聯絡Brian傾談關於台灣旅行的事，就這樣持續彼此交流和分享，後期兩人便自自然然地交往拍拖，過程中沒有驚天動地浪漫情節，Brian亦沒有像普遍的「台仔」般，滿口都是甜言蜜語來哄女仔開心，但Erica就是愛上Brian帶給她淡然而來的安全感與幸福。

維繫感情只靠每日傾電話? 淡然相愛無儀式感 卻最能細水長流增安全感

Erica坦言自己或許比起其他談異地戀的情侶幸福一點，若她與Brian其中一人請到假的話，平均每3-4個月，便有數天的見面時間。(受訪者提供)

「其實有時互相飛去搵大家時，對方都未必請到假，例如：有好幾次我返工，佢送完我返工之後，就喺公司附近等我放Lunch，再等我收工。」Erica坦言自己或許比起其他談異地戀的情侶幸福一點，若她與Brian其中一人請到假的話，平均每3-4個月，便有數天的見面時間，有時對方未必請到假時，另一半便會等待對方完成工作才拍拖一聚。但反而甚少見面的關係，每次見面都如小別勝新婚一樣，吵架亦甚少出現。

遠距離戀愛最易缺少陪伴而產生的安全感，「每逄大時大節，街上情侶一對對，反觀自己有情人卻猶如沒有，點都會有點兒心酸，很想那刻他在自己身邊。」Erica與Brian拍拖時，每天都必定會Facetime、傾電話與傳信息來維繫感情，就連吃飯短短的1小時，亦會傾電話。

然而，很多人談異地戀很容易按捺不住不住寂寞，繼而與別人搞曖昧來填補心中的空虛。但Brian便用關心、遠距離的安心感為Erica帶來莫大的安心，雖然Erica說Brian是因為「宅」、不太愛交際、不懂女性心思，所以不怕他會外遇結識台妹，但Brian幾乎每次來港亦會細心地為Erica準備禮物。

佢真喺唔太識搞驚喜，每次買禮物俾我都會叫我估，甚至俾好多提示我，所以好多時我都知佢會送咩俾我。 Erica

雖然Erica口中說與Brian談的異地戀沒有太多浪漫與儀式感，但有時淡然相愛，看似淡而無味、無太多激情和浪漫，卻是那種最能細水長流的愛情。

每次分離流下男兒淚感受到真心：我知道他很愛我

Erica與Brain原決定去年5月在台灣舉行婚姻，可惜因疫情關係，而一拖再拖未能成功進行婚禮。(受訪者提供)

想見又見唔到，見到時又未必可以請到假陪到佢，所以到每次分開嘅時候，佢都會喊。 Erica

Erica說Brian平日愛宅在家，就連平日她與友人出夜街時，Brian亦會默默地在台灣等待Erica的電話報平安，待她回到家說聲晚安才會各自睡覺。當然Erica亦會主動傳照片給對方，減少對方的擔心，而每次Erica與Brian在離別時，Brian總會因不捨得分離而流下男兒淚。

「每次佢喊，我都會覺得佢好愛我，所以即使Long d咁去拍拖，但我都唔想分開。」Erica表示很少男人會如此流露自己真實的情緒，「或者有啲女仔會諗，男人喺女人面對喊喺展現自己脆弱、無用嘅一面，女生甚至會去諗，其實只喺分開短短數個月嘅時候，根本都無需要喊。」但在Erica的眼中，她認為Brian很「好可愛」，所以往後日子也不想Brian與分開，亦感受到Brian非常愛她。

Erica與Brian終於在兩人相戀近3年時，決定餘生也要在一起。(受訪者提供)

經歷多次離或去，Brian終於在兩人相戀近3年時，在台灣的民宿向Erica求婚，以戒指對Erica許下餘生的承諾，永不分開，當時不懂浪漫與驚喜的Brian，卻帶彈上結他，帶上99枝寓意長相廝守的玫瑰，在滿佈繁星的晚空下，驚喜安排求婚。那時Erica更倜侃Brian：「你有冇諗清楚啊？不如你搵多另一個人拍下拖先，到時決定好咗，唔後悔先再選擇我啦。」Brian當然回話說餘生只想與Erica度過，更表明只愛Erica一人。也令Erica感動答應：

我願意當你的老婆，願意跟你慢慢走到老，走到頭髮掉了，就讓我們一起變光頭吧！

【按圖看】香港女生Erica與台灣男生Brain從異地情緣譜出一生的愛情，究竟她們有甚麼維繫異地戀的愛情秘訣？▼▼▼▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

成為「台灣人妻」婚後相處不是最難？鳳梨苦瓜排骨湯衝擊味蕾

Erica於去年與Brian在台灣簽紙結婚，雙方也不用再維持做「空中飛人」的角色了。(受訪者提供)

最後Erica於去年與Brian在台灣簽紙結婚，原先Erica打算新年時回到香港探望家人，可惜遇上疫情未能如期返港，現今Erica留在台灣生活已經接近1年有多，從昔日的「Long D」轉為現時與丈夫Brian，每日朝見口、晚見面，雖然沒有以往小別勝新婚的感覺，但Erica卻樂於這樣細水長流的愛情，每天照料Brian的日常起居、為他預備晚餐、每天相擁而睡，聆聽彼此有溫度的心跳，也是幸福的一種。

不過，Erica坦言成為「台灣人妻」最難不是與丈夫Brian的婚後相處，而是由熟悉的香港，走到從沒有生活過的台灣居住，初時走得急忙的Erica忘記帶工作與學歷証明，所以現時只能成為一位家庭主婦，而Erica也慢慢適應與磨合台灣各處的文化，而Erica認為最令她哭笑不得是台灣人愛喝「鳳梨苦瓜排骨湯」與「貢丸湯」。但愛情的力量卻令Erica甘願嘗試未曾接觸過的所有事與物，並慢慢在台灣建立屬實她的新生活與幸福的愛情故事。

而相信屬於香港女生Erica與Brian的愛情故事，亦會為異地戀大多數會失敗的前設，帶來另一番的新見解，並相信真愛、包容與不計較的付出會生出更加堅固的愛情。

【按圖看】香港女生Erica成為「台灣新娘」後充滿文化差異衝擊？▼▼▼▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按圖看】90後澳門人妻疫情被迫分隔兩地，而她如何在疫情下學會愛的課題?（延伸閱讀）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映：【按圖看】婚攝師Jacky與相識19年同學Netalie重新認識更定終身，兩人對彼此有何改觀？（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按圖看】90後女生Kate與男友拍拖6年，終在劏房找到同居快樂？（延伸閱讀）▼▼▼