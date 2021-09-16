戀人的最後情書：衣服背面剪裁特別美 只令目送更不捨 ｜時尚紀事

熱情的夏季裏，情感總是特別濃烈，也越容易失去理性。就像《戀人的最後情書》之中，Jennifer 躺在黃白相間的太陽椅上，在寬檐帽的波浪曲線下回眸，初遇記者Anthony 便旋速陷入愛情裏，一時間情投意合，忘掉了她已婚的身份。情人的目光彷若盛陽，毫無顧忌地追逐著所愛的人兒，貪婪游移卻又害怕灼傷對方。



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撰文：時尚紀事

傾注在書信裏的禁忌之愛，半世紀後因一位記者而重見天日，再譜出另一段檔案室裏的戀曲。朋友嘆道，60 年代的人也這麼敢愛敢恨嗎？既想縱身投向戀人的懷抱，卻又沒有放棄名聲、家庭的勇氣，Jennifer 的穿著也一樣，表面上拘束、得體，但又藏著躍躍欲試的大膽。

傾注在書信裏的禁忌之愛，半世紀後因一位記者而重見天日。(電影劇照)

譬如她來到 Anthony 下榻的酒店，身穿淺藍無袖緞面連身裙，配上同色調的帽子和方形手袋，表面是保守的平領，鏡頭移向她背後，領口卻 V 字型延至後背，在別緻的蝴蝶結下，是性感的鏤空露腰設計。只可惜，活潑的淡藍、粉紅或鵝黃，是屬於法國南部的蔚藍海岸，回到陰冷的倫敦，她只可以繼續委身於深沉的衣著。

服裝造型師不只一次在她的背影大造文章。與 Anthony 一次幽會時，Jennifer 穿著 Balenciaga 風格的斗篷式連身裙，別上了胸針、戴好了手套，演繹著完美的妻子，拒絕了私奔的邀請，匆匆的步履令裙子背面的皺痕盪漾。到了最後一次告別，她還是背向他，要他幫忙繫好蝴蝶結。若你也有必須轉身離開的時候，請別學她——穿著背面剪裁特別美的衣服，只會令目送的人更加不捨。

穿著背面剪裁特別美的衣服，只會令目送的人更加不捨。(電影劇照)

而電影最有意義的服裝，必然是黑白千鳥格的裙子。她決心不再虛度人生，闖入大雨裏；她為了追尋這段禁忌戀的真相，臥在滿地文件之間，並與心儀的男生共舞。那些一時衝動又浪漫無比的時刻，巧妙地以黑白千鳥格紋連身裙、藍色大衣串連起來。只要把無法說出口的話，一遍又一遍寫下、寄出，最終總會等到，如一團混影的色彩逐漸清晰，在朦朧雨中向你走近。

作者簡介：時尚紀事

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