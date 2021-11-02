婚嫁｜喜帖寫法稱謂視乎雙親狀況？喜帖格式9須知附人氣喜帖推介

籌備婚禮有許多大小繁瑣事，其中派喜帖一定最叫新人頭痛，物色喜帖款式和準備賓客名單後，還要苦惱喜帖的格式和稱謂，今次為大家準備中式囍帖懶人包，準新人快記下來！



派喜帖和寫喜帖都大有學問，寫錯可能讓長輩不高興！（01製圖）

喜帖一般以雙親名義發出

傳統婚嫁都是「父母之命，媒妁之言」，因此喜帖雖由新人張羅籌備，但其實是新人的雙親發出，故需留意喜帖中的下款和對新郎新娘及收帖人的稱謂。

喜帖下款應填寫在世父母的名稱，若一方不健在，只需填寫另一方即可，而母親亦要冠夫姓；若父母離異，可選擇與新人較親密的一方為發帖人（下款），並按需要寫上繼父／繼母；若新娘的父母不健在，可由兄姊或最親密又比自己年長的家庭成員發帖，假如沒有則可用自己名義發帖，而新郎則不在此限，即使雙親不健在仍可使用他們的名義發帖和作下款。

傳統中式喜帖範本（01製圖）

按圖即看寫中式喜帖注意事項：

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特色喜帖設計推介

結婚一生人一次，大至婚攝婚禮，小至喜帖設計都希望獨一無二，還未選好喜帖款式的新人，不妨參考以下推介，看看有沒有一款合你們心意！

按圖即看中式喜帖款式和價格：

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按圖即看西式喜帖款式和價格：

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印喜帖一般100套起

市面喜帖印刷公司常見由100套起跳，一般大小和紙質由每張$13-$20不等，假如選擇燙金、壓印、厚身設計、絲絨面和珍珠紙等特色設計，甚至要求玻璃和皮革材質，價格可能高接近一倍；至於起貨日期則有14至45天不等，視乎印刷複雜程度，但以防突發情況，準新人都應預留兩個月時間物色喜帖公司和印刷。