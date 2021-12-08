結婚金飾租借｜MaBelle購物免費借龍鳳金鐲　3店推介租金最平幾百

籌備婚禮總有大大小小的支出，想嫁得體面又節省開支，租借首飾絕對是小資新娘的不二之選！

金器奢侈華麗，一般都不會在平日配戴，與其花高昂費用買一套只戴一次的首飾，不如參考以下幾間首飾店，用幾千元租借，讓結婚造型更耀眼便足夠！



【千金】首創「一手金器」租借 三日兩夜$4,000起

租借金器原來也可租全新的！位於尖沙咀的金器店「千金」（KALLiSTi），首創「一手金器」租借，款式時尚又齊全，由龍鳳鐲、金豬、頭飾、手鏈等一應俱全，租一套純金首飾（龍鳳鐲、頸鏈、耳環、戒指等）三日兩夜約$4,000起，比購買一套金器便宜得多！

押金只需要３折，令準新人現金流更鬆動。（千金）

所謂「一手金器」，是因為新人用後歸還的金器，店鋪會將其熔化，再由師傅重新鑄造雕刻、打磨成新品，換言之，新人租借時也可租到款式時尚、完好無缺的金器，除了保留傳統好意頭，亦較乾淨衛生。

按圖即看「千金」首飾款式：

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千金

地址：尖沙咀諾士佛臺冠福中心7樓4B室

電話：67231170



【美意珠寶】單件租借自由組合 幾百元起有交易

傳統婚禮強調新娘金飾要「一套四飾」，包括頸鏈、金鐲、耳環、戒指，但若新人預算有限，或者只需一兩件輕巧金器搭配晚裝，美意珠寶的單件首飾租借便十分適合，你可自由挑選心水款式和搭配，單件首飾租借三日兩夜也只是幾百元起，婚禮資金便可運用得更靈活。

美意珠寶位於觀塘，開業多年，出售和租借的足金金器款式眾多，加上老闆出名細心友善，樂於為客人提供專業意見，深受準新人歡迎。

別以為只有中式裙掛才可以配戴金器，婚紗配上輕奢的花瓣金鏈一樣出色。（美意珠寶）

按圖即看「美意珠寶」首飾款式：

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美意珠寶

地址：觀塘塘開源道62號駱駝漆大廈一期7樓A5室

電話：23897177



【MaBelle】買結婚對戒或滿購物金額 免費借3両龍鳳鐲

鑽石首飾店也可借龍鳳鐲！原來這是MaBelle門市的「隱藏服務」！只要在MaBelle門市、或旗下天然鑽體驗館購買任何一對結婚戒指（價錢不限），或者購買鑽石首飾滿$10,000，即可預訂租借三日兩夜的足金3両龍鳳鐲一對，只需用信用卡抵押按金，不用付租用費，假如你還未買結婚對戒，或者想用易襯百搭的鑽石頸鏈取代龍鳳鐲作結婚禮物，相信MaBelle是個不錯的選擇！

傳統龍鳳鐲（圖片只供參考）

由於免費借龍鳳鐲服務只有MaBelle門市提供，款式非常有限，加上必須要親自到店才可揀選，建議準新人們先致電預約或查詢。

MaBelle

地址：旺角彌敦道750號始創中心地下G19店

電話：26260713

