禮物推介｜藝人離婚掀信任危機？愛情保鮮情侶必去5大禮物工作坊

王力宏李靚蕾離婚事件鬧得紛紛揚揚，隨著王力宏好情人形象崩解，不少女生都大感失望。不過，即使你對關係失去安全感，但也千萬不要翻另一半的手機，畢竟愛情不是靠侵犯私隱來考驗，而是靠坦誠相對、不時製造浪漫小驚喜來維繫。

浪漫也不一定用金錢堆砌，今次介紹幾個適合情侶的DIY手工藝工作坊，不但可一起親手製作獨一無二的愛情紀念品，過程中還可以促進雙方交流和默契，讓感情升溫！部分活動於12月31日前預先購票，更可享有折上折優惠，可於2022年上堂。



維繫感情最好的方法是多陪伴和坦誠相處。(unsplash)

俄羅斯娃娃藝術工作坊 自選角色造型

精品店和咖啡店不乏俄羅斯娃娃的身影，有沒有想過與另一半一起製作專屬的俄羅斯套娃，成為這段關係的守護神？

位於銅鑼灣的愛畫室提供俄羅斯娃娃藝術工作坊，學員無需繪畫經驗，導師會一步一步教你用塑膠彩畫出一套五隻俄羅斯娃娃，你可自由選擇畫上自己喜愛的卡通角色，五隻相同抑或不一樣都任你發揮，導師均會從旁指導，於12月31日前預先購票，更可享有折上折優惠，可於2022年上堂。按此進入「01空間」報名

俄羅斯娃娃藝術工作坊 01空間優惠 $460/一人（原價$480）（愛畫室）

俄羅斯娃娃藝術工作坊



「01空間」優惠（已包括所有材料）：

一人票：$460 - 包一套

親子票：$480 - 包一套



押花月曆小夜燈工作坊 簡約小清新

轉眼又到年尾，不如一起製作實用又精緻的月曆迎接新一年吧！

這款押花座枱月曆附夜燈功能，一物兩用，配上自家設計的簡約月曆卡和自己拼砌的押花，為家居添上一抹小清新！於12月31日前預先購票，更可享有折上折優惠，可於2022年上堂。按此進入「01空間」報名

押花月曆小夜燈工作坊 01空間優惠 $380/一人（原價$400）（Fleur Doux's studio）

押花月曆小夜燈工作坊



「01空間」優惠價：$380

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，報名從速！



浮游花藝首飾工作坊 戒指耳環項鍊點亮造型

對於女生來說，首飾箱永遠都少一件飾物！這個工作坊教你搭配不同乾花及保鮮花，不只永恆保存花朵美態，還製作成戒指、耳環或項鍊隨時帶在身上，點亮造型。按此進入「01空間」報名

按圖看「浮游花藝首飾系列 工作坊」作品：

浮游花藝首飾系列 工作坊



「01空間」優惠價：

1人 - 原價：$450

2人同行$810（原價: $900） :

3人同行$1,148（原價: $1,350）

4人同行$1,440（原價: $1,800）

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！



皮革花飾物手作班 髮圈襟針櫻花盛放

除了押花，皮革也是近年大熱的飾物材質！曾獲選2018-19「十大匠人選舉」十強的JK Collection，以手工精緻、栩栩如生的皮革花為名，其中以皮革櫻花和虞美人花最受歡迎，工作坊會教授塑形及拼花技巧，可選擇製作髮圈、襟針和髮夾。於12月31日前預先購票，更可享有折上折優惠，可於2022年上堂。按此進入「01空間」報名

按圖看「皮革花飾物手作班」作品：

皮革花飾物手作班



「01空間」優惠價：

一人票：$420 (原價 : $440)

二人票：$760 (原價 : $880)

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$100優惠，名額有限，報名從速！



手捏陶藝花器 / 星空乾花瓶工作坊 主題隨意創意無限

手捏陶藝比拉胚容易上手，而且變化更多，適合陶藝初學者，這兩個手捏陶藝花器工作坊教授陶瓷基本知識、手捏技巧和方法，製作屬於你的一隻陶瓷作品，作品主題不限，導師會從旁協助，完成後可用作小花瓶或筆筒，為桌面添上生氣。於12月31日前預先購票，更可享有折上折優惠，可於2022年上堂。按此進入「01空間」報名

手捏陶藝花器 / 星空乾花瓶工作坊 01空間優惠 $550/一人起（原價$560）（CC Art Studio）

手捏陶藝花器 / 星空乾花瓶工作坊



「01空間」優惠價：$640

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！

