婚嫁｜明星婚紗攝影師Chan Kit愛破格　眼神遊戲熱身素人攝出星味

譚凱琪、陳凱琳、何雁詩、張秀文、張寶兒……他鏡頭下是無數穿起婚紗的明星，遼闊草原和大海把她們的美貌襯托得更傾國傾城，沒有人想到這些電影級婚照原來是本地取景，更想不到女星們的「御用婚攝師」竟是個年僅33歲的香港攝影師——Chan Kit（CTKKIT Photography）。

照片上的Chan Kit臉容冷峻，與真人大相逕庭——訪問當天他健談愛笑，落落大方，散發著型格不羈的氣場，這般性格恰恰呈現在他如時尚雜誌的婚攝作品上，Chan Kit笑著坦承：「我唔係個sweet嘅人，唔鍾意傳統婚紗相個種曬甜蜜，拖手整心心嘅style。」



攝影師Chan Kit幫過許多明星名模拍攝婚照，卻自言不是一個 "sweet"的人。（黃寶瑩攝）

年僅33歲的Chan Kit曾為不少明星親自操刀拍攝婚紗相，其中最注目的莫過於譚凱琪身穿藍色巨型婚紗，在原野上大騷長腿，極具時尚感。其後Chan Kit也隨陳凱琳搭兩個鐘船到西貢綠蛋島，拍攝一輯島上婚照，陳凱琳一身貼身長裙展現曼妙身材，手持的火把增添神秘氣息，同樣轟動全城。

按圖即看CTKKIT Photography為譚凱琪、陳凱琳、何雁詩等拍攝的婚照：

+ 5

追求破格獨特 直斥客人想法「老套」

Chan Kit於2010年入行，初期主要負責時尚雜誌和商業攝影，擅長拍攝女性人像。直至2012年有朋友找他幫忙影婚紗相，自認不喜歡曬甜蜜的他便嘗試將商業攝影元素注入婚照：「我唔想好似傳統咁做到好sweet，咁啱一對新人都鍾意打golf，所以就用呢個興趣做主題。」

用白色高球服取代婚紗，不論造型還是動作都玩味十足。（CTKKIT Photography）

這輯婚照不見婚紗西裝、不見深情擁吻，只見準新人穿著純白高爾夫球服，新郎平躺草地銜住高爾夫球，新娘則一面英氣，準備揮桿打出……畫面玩味十足，難以聯想到是一輯婚紗照，但拍攝後不只準新人滿意，也得到大眾好評，Chan Kit便開始投入婚紗攝影，創造「不像婚攝」的婚攝風格。

Chan Kit接下婚攝工作後，先會與新人面談，了解他們的興趣和生活日常：愛去café 的便先去咖啡店取景，養狗的新人固然要與毛孩拍攝，甚至去過拉麵店、理髮舖影婚紗相，Chan Kit補充：「曾經有對新人話，平時淨係一齊行吓超市買嘢，所以我就幫佢哋係超市影幾張。」

按圖即看CTKKIT Photography過往作品：

+ 2

作為一名藝術家，Chan Kit自然對自己的作品有要求，不會盲目接受客人意見，而是在他們喜歡的東西上改造得更完美，他憶述，「曾經有個客人話想加部名貴靚車，揸車上山頂影碰杯，我即刻話『唔好啦，好娘喎！』我畀返建議佢哋，請幾個『茄喱啡』著住西裝企後面，鋪張紅地毯，加埋部靚車就成個奧斯卡頒獎禮咁。」最後這對新人接納Chan Kit意見，在這輯婚照中做一對奧斯卡國際鉅星。

聽罷客人意見後，Chan Kit會勇於提出自己的想法，令拍攝效果盡善盡美。（CTKKIT Photography）

顧及公眾形象 女星婚攝偏保守

有別於素人婚攝，明星的婚紗攝影在主題和造型上都較「保守」，Chan Kit解釋：「明星要顧及公眾形象，唔會畀人知道佢同另一半嘅生活日常，揀衫都有制肘，有時會聽佢哋講：『呢件衫太性感，我公司唔畀我著』所以我會喺背景入手。」創意多多的Chan Kit又怎會滿足於街知巷聞的山野海灘？近年譚凱琪發佈自己在原野拍攝的婚照，不少人都猜測在外國田園取景，但Chan Kit透露其實在粉嶺沙頭角一帶拍攝，而除了人跡罕至的粉嶺郊野，Chan Kit還鍾情復古建築，虎豹別墅和仙后餐廳都是他的最愛之一。

婚攝元素 服裝造型最重要

不少女星慕名找Chan Kit幫忙拍攝婚照，基本上都放手讓他發揮，只會對一件事有要求，「佢哋最緊要自己靚唔靚，可能會要求淨係影右邊面，或者用自己嘅化妝師。」明星一般有專屬化妝師，較了解自己的膚質和化妝風格，Chan Kit卻建議新娘選擇婚攝套餐提供的化妝師Aiko Tsang，「畢竟婚攝同平時明星出show嘅化妝要求唔同，加上我同呢位化妝師合作咗好耐，會夾得好啲。」

若按婚紗相元素（背景、服裝造型、表情動作、後製）的重要性排序，Chan Kit強調服裝造型排第一：「因為背景我都可以blur，後製我一般都唔多，只會tune吓色，但係件衫同個妝唔掂就真係唔得。」因此Chan Kit除了有合作的化妝師，還會建議客人到指定服裝平台租借，確保拍攝效果。

Chan Kit認為在拍攝婚照時服裝造型和表情動作最重要。（CTKKIT Photography）

先玩10級眼神遊戲 素人攝出星味

服裝造型以外，其次就是表情動作。明星早已習慣面對鏡頭，一顰一笑都散發攝人魅力，但Chan Kit的客人中也不乏素人情侶，他又如何把他們影出「星味」，宛如時尚模特兒？「我會先同佢哋做啲熱身，叫佢哋向鏡頭行過嚟行幾次，熟習鏡頭；玩吓眼神遊戲，將眼神感情分為10級，10係最兇狠，1係最楚楚可憐，畀佢哋由1試到10，睇吓邊一級最適合影婚紗相，通常4到5級就最好。」他又補充，「音樂都係好好嘅方法，我好多時都會播住音樂影相，大家會relax啲。」

令客人放鬆，呈現最自然的表現也是攝影師的工作。（CTKKIT Photography）

CTKKIT Photography

網址：https://www.ctkkit.com/

收費：$26,800起



Photography : Chan Kit @ctkkit @ctkkit_photography

MUA : Aiko Tsang @aikotsangmakeup

Lighting: Feilhaber Mung @feilhaber_mung

Wardrobe : The Wedding Gown @theweddinggown_official

Styling : The Styling Concepts @thestylingconcepts @jac.cheung @jenny_theprofile



婚攝小貼士 事前功夫要做足

由相知相愛，到攜手步入人生新階段終究是喜悅之事，影婚紗相最重要就是留下美好回憶，與其緊張效果，不如帶著輕鬆愉快的心情，當成約會般玩一場，接下來的就交給攝影師吧。

要過程輕鬆放心，最重要都是揀選合適的攝影師，了解對方的攝影風格和再三商議，以下有幾間pre-wedding婚攝師，不妨作個靈感參考。

按圖看更多pre-wedding婚紗攝影師收費