孫藝珍玄彬3月舉行婚禮　被爆身家比多近5倍　如何解決女強男弱？

孫藝珍和玄彬在2021被韓國媒體《Dispatch》爆戀情，成為「元旦情侶」，沒想到2022年2月10日二人主動宣布結婚。因《愛的迫降》戲假情真的金童玉女終要拉埋天窗，獲得了全城的祝福，孫藝珍更甜蜜寫道：「人群中認出彼此，承諾共建未來……我無法想像！」



孫藝珍和玄彬於2022年2月10日宣布婚訊。（《愛的迫降》劇照）

孫藝珍出道逾20年首認愛被指好事近 玄彬經紀公司：在3月於首爾舉辦婚禮

孫藝珍與玄彬在2019年拍攝《愛的迫降》已即傳緋聞，兩人對於所有的蛛絲馬跡都堅決否認，直到2021年元旦韓國媒體《Dispatch》爆出了二人戀情，並指他們在拍攝完《愛的迫降》，低調交往了8個月，當時玄彬透過經紀公司承認戀情，孫藝珍更罕有地在Instagram上發文承認戀情，感情空窗了接近20年，首次認愛的舉動讓不少網民紛紛猜測兩人是否要步入結婚的階段。

果真，二人在2022年在Instagram宣布結婚，孫藝珍發布一張公仔婚紗裙照，其寫到：

我想了很久很久，要如何分享這個故事，因為這是很重要又珍貴的事。我找到了一個可以共度餘生的人。是的……是他。男孩遇見女孩，在人群中認出彼此，承諾共建未來……我無法想像！就這麼自然而然地發生了……這不就是命運嗎？ 光只是和他在一起，我就能感到溫暖和保護。請一同慶祝我們即將開始的未來。

玄彬也透過經紀公司VAST宣布結婚：「是的，我決定要結婚了，即將小心翼翼地踏入人生的第二階段。」同時證實，兩人將在3月於首爾舉辦婚禮，礙於疫情關係，婚禮只會邀請親近友人與雙方父母到場，以非公開方式進行。

有指孫藝珍身家資產是玄彬的5倍。（yejinhand@Instagram）

孫藝珍身家比玄彬多5倍？女生收入高注定感情失敗？

孫藝珍和玄彬不但是外型上郎才女貌，而且兩者都是韓國的一線明星，一個是被稱為韓國「四大公共財產」之一的男神，另一位則是18歲出道美貌驚艷的經典女神，天作之合的配搭簡直羨煞旁人。

然後， 孫藝珍18歲就出道演戲賺錢，根據韓媒報導，一向深諳投資房產的她手上更有多棟物業，大部分都作放租用途，估計至今孫藝珍的身家積累高達4.8億港元，而玄彬的財富估計只有不到1億港元，身家有指是比玄彬多接近5倍。女方的資產財力更加雄厚，更指二人結婚的話，玄彬更是娶了個富婆，因此身家大躍升。愛情與麵包總是密不可分，男女的條件也難免是在一段關係中，需要考慮的因素。究竟「女強男弱」對於維持長久穩定的關係，又是否有影響？

孫藝珍玄彬非常甜蜜。（《愛的迫降》劇照）

現今社會講求男女平等，但是在婚姻生活中，夫妻的收入高低差距，原來也影響著兩人的婚姻關係。根據美國康乃爾大學（Cornell University）的研究報告指出，假如妻子的收入高於丈夫的話，男方出軌的機率會更大。

研究所指，男方會感到這段婚姻關係中自己的地位和能力低於女方，容易產生自卑感，從而就會尋求另外的性關係，從征服對方的過程中獲得認同和尋回自信，不過研究者Christin Munsch又表示，雖然女性收入高於伴侶會增加出軌的機率，但是並不是100%代表這會發生。事實上，婚姻的幸福並不完全取決於經濟這個唯一的條件。就如哈佛大學幸福學教授塔爾班夏哈（Tal Ben-Shahar）所言：「維持幸福婚姻最重要的因素，不是找到合適的另一半，而是好好經營自己選擇的婚姻 。」

▼▼▼【孫藝珍和玄彬易早已看出戀愛蛛絲馬跡？】▼▼▼

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（資料來源：Cornell University）