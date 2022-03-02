家族榮耀｜黃浩然與太太結婚16年依舊恩愛　曾患病感激太太不離棄

【家族榮耀／黃浩然】不知不覺黃浩然已入行25年，近日於《家族榮耀》飾演背著妻子出軌兼育有私生女，把花花公子的形象演繹得入型入格。不過現實中的黃浩然名副其實一名愛妻號，與太太莫家嘉（kaka）結婚16年，日前於社交平台貼出舊照慶祝結婚周年紀念日。



【家族榮耀／黃浩然】黃浩然於《家族榮耀》飾演背著妻子出軌兼育有私生女，把花花公子的形象演繹得入型入格。（Instagram＠wonghoyinraymond）

現年46歲的黃浩然在TVB出演不同的經典作品。剛出道的黃浩然憑著一副俊美氣質長相，被稱為「小張國榮」。



【家族榮耀／黃浩然】當年得到著名導演杜琪峰賞識而正式入行。（Instagram＠wonghoyinraymond）

除了外貌，黃浩然亦擁有出眾的演技，但為何他仍未大紅大紫呢？當年得到著名導演杜琪峰賞識，正式入行首部電影處女作《十萬火急》，與不少好戲之人合作，包括劉青雲、方中信、李若彤等著名演員。

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至於感情方面，出道多年從未出現任何緋聞。2002年黃浩然在拍攝《新紮師妹3》時認識了太太莫家嘉（kaka），3年後二人步入婚姻殿堂。太太其後成為Twins的形象指導，而她父親是江門市著名富商，所以黃浩然是一名豪門駙馬。在黃浩然患病期間，太太悉心照料，一家四口幸福快樂並經常被傳媒拍到全家同遊。日前，黃浩然在個人社交平台發文表示︰

16 週年、情人節、元宵節快樂……每一天都要快樂，珍惜和你走過的每一天，我愛你！也祝願大家甜甜密密，身體健康，幸福滿瀉！ 黃浩然

【家族榮耀／黃浩然】黃浩然患病期間，太太悉心照料。（Instagram＠wonghoyinraymond）

黃浩然向太太的深情告白，二人恩愛共渡16年，儘管工作多忙碌，黃浩然總會抽出時間陪伴家人，不時更會為太太送上小驚喜，絕對是圈內數一數二的愛妻號。