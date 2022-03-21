韓佳人延政勳相愛18年仍保鮮 首剖白不孕傳言：不因別人眼光而生

【韓佳人／延政勳】曾被韓媒票選為「韓國十大天然美女」的韓佳人，更力壓另一女神孫藝珍奪得冠軍。40歲的韓佳人自拍畢劇集《擁抱太陽的月亮》、《Mistresses》後，睽違4年的空白期再度強勢回歸幕前，成為談話節目《Circle House》的固定主持，並在節目中分享與延政勳結婚16年的甜蜜經歷，也首次回應兩人為何結婚近11年，才懷孕生子的原因。



【韓佳人／延政勳】韓佳人在23歲便與延政勳結婚，而韓佳人在延政勳退伍後亦逐漸減產，近年來亦鮮有公開露面。（naver圖片）

延政勳對韓佳人一見鍾情 交往僅3個月便認定終生：我的心像瘋了一樣跳動

40歲的韓佳人被譽為「母胎美女」，憑高顏值美貌更獲封「韓國第一佳人」。當年剛出道的韓佳人拍攝第一部劇集《黃手帕》時，與延政勳因戲生情順利交往成為情侶。延政勳曾在節目《Happy Together》亦透露與韓佳人相戀3個月時，便認定對方，想把韓佳人娶進家中。於是延政勳便頻頻透過討好韓佳人的經理人，在每次錄完節目後，便會邀請對方喝酒談天，最後延政勳的誠意亦打動依人芳心，抱得美人歸。

當時是春天，比現在更暖和，櫻花都盛開了，有一天，她（韓佳人）要拍一個在咖啡廳遇到我的場景，那天她出現時，我就心想，這個女人在發光。 延政勳

延政勳出演綜藝節目《兩天一夜》時，直言對韓佳人一見鍾情，表示拍攝《黃手帕》時，與韓佳人有一埸在咖啡廳的戲份，而她在延政勳的眼中，就是如女神般包圍著光芒，令他一看便情不自禁地瘋狂迷戀她，目光從此在她身上移不開。

我的心就像瘋了一樣跳動。 延政勳

▼▼▼【按圖看】韓佳人被譽為「韓國第一佳人」，即便已40歲但仍擁有白裡透紅的好膚質？▼▼▼

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被冠「韓佳人丈夫」不氣餒：她的故事也是我的人生

【韓佳人／延政勳】韓佳人和延政勛是因合作電視劇《黃手帕》而由同事發展成為戀人。(韓佳人人CHN後援團@微博)

婚後的延政勳亦尊重韓佳人的事業發展，支持她拍劇，多年來韓佳人拍攝多部經典劇集，如《愛情的條件》、《流氓醫生》和《擁抱太陽的月亮》等，大多數都是收視口碑報捷的劇集。但不少有關延政勳的傳媒報道，都將延政勳冠以「韓佳人丈夫」，但對於延政勳來說能夠與韓佳人相伴一生，生兒育女可說是此生不枉過。

我們是夫妻，相愛也這麼久了，沒有必要硬把自己的生活和妻子分離開來，這也是我的人生。 延政勳

兩人相愛18年，直到現時育有一子一女，幸福婚姻羨慕不少女生，但兩人在結婚的11年才誕下第一胎，當年更不時傳出韓佳人是「不孕」、「夫妻生活不和睦」等負評。直到睽違4再度露面在幕前，韓佳人才在節目剖白當中的原因。

首次剖白結婚11年才生子決定 婚後甘願為愛改變自己給安全感

【韓佳人／延政勳】曾被韓媒票選為「韓國十大天然美女」的韓佳人，更力壓另一女神孫藝珍奪得冠軍。(kilkyungah@IG)

韓佳人在談話節目《Circle House》首次回應結婚11年不生小孩的原因，只因韓佳人覺得自己24歲便結婚，擔心自己不夠成熟，更對養育小孩沒有信心，所以便跟延政勳協議好先不生育，更透露：「選擇生養孩子是幸福的事，而不是因別人的眼光而生。」幸好延政勳很支持她的決意，令韓佳人自由追尋事業和夢想，多年來沒有給彼此生子的壓力，亦沒因輿論壓力而令感情變得破裂。

【韓佳人／延政勳】韓佳人在談話節目《Circle House》首次回應結婚11年不生小孩的原因，只因韓佳人覺得自己24歲便結婚，擔心自己不夠成熟，更對養育小孩沒有信心。(《Circle House》截圖)

韓佳人更提到延政勳婚前愛賽車、愛交際。成婚後卻為家庭放下自我，讓韓佳人與孩子成為生活的重心。當延政勳沒有工作，就一定會在家陪伴妻兒，給她足夠的安全感和愛意；延政勳從以往愛堅持自我意見，為了愛人他錯了便主動道歉；本來從不習慣美言放嘴邊，但卻天天誇讚妻子的美，把初遇時的觸動感覺，在平淡的歲月中歷久彌新。難怪如此暖男的延政勳，令到韓佳人在近日的談話節目《Circle House》中示愛對方：「就算到了下輩子還是會選擇和他結婚。」

▼▼▼【按圖看】韓佳人與延政勳結婚16年，仍恩愛如初。▼▼▼