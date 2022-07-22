【I Swim】戀上不適合自己的人 魏浚笙：年少不知愛為何物

【I Swim|魏浚笙|袁澧林】偶像劇集《I Swim》今晚終於迎來結局，雖然劇情被指多漏洞，但劇中魏浚笙(Jeffrey)及袁澧林(Angela)的感情演繹，仍受到不少關注。在本周三的劇情裡，魏浚笙以「撩妹語錄」成功與袁澧林更進一步，並獻出螢幕初吻，令觀眾看得肉緊，不過這顆愛苗萌芽不到一天，便要遇上困境，似乎將要終結？



魏浚笙與袁澧林於劇中飾演一對情侶。(IG:Jeffreyngai)

魏浚笙飾演的余浪中為一位天才，個性好動、學習能力快，幾乎不需努力便能考取好成績；相反，袁澧林只是位平凡不過的女生，喜歡讀書，算是默默耕耘派。因此，兩人的相遇就似發現新世界般，被對方的獨特深深迷住。不過，兩個原是生活圈子不同的人，豈會一拍即合？正如袁澧林在自修室溫書時，魏浚笙卻嚷著要外出，甚至幫對方完成練習試題，不理解對方的需要。而在約會的選擇方面，兩人亦各有想法，一個想看日出；另一個則想要走動，甚至睡至錯過一起看日出的時間。正因如此，袁澧林始覺大家其實是截然不同的人。

魏浚笙與袁澧林因對方的獨特而走在一起，最後發現是兩個世界的人而分開。(IG:jeffreyngai)

I Swim| 理想型情意結

我們幻想理想型時，總會想得多美好，但卻沒想過這些條件，到底是否真的適合自己。魏浚笙喜歡袁澧林的文青氣質，而袁澧林則愛上對方的頭腦，兩人因對方的獨特而被沖昏頭腦，互相吸引，同時亦因這點而分道揚鑣。試問個性貪玩好動的人，又怎會喜歡被困在圖書館溫書？

魏浚笙首獻螢幕初吻。(IG:jeffreyngai)

I Swim| 自以為是的愛

有說最遙遠的愛，莫過於我在你身邊，卻感受不到愛，那種諷刺格外孤單。魏浚笙認為自己很愛袁澧林，會與對方黏在一起到處遊玩，卻沒發現所謂的「愛」，於對方眼中或太過度，甚至成為困擾。袁澧林曾想理解對方的世界，但獨自面對實在太吃力，最後她選擇放手，讓大家回到各自的世界。

在劇情播出後，魏浚笙也在IG抒發感受，指「年少不知愛為何物，很多情感都是轉瞬即逝」。正因為青澀的愛容易碰釘，並留有遺憾，才令人更加學會去愛。