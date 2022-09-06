Kate Moss憶Johnny Depp送鑽鏈藏屁股 爆行內辛酸：模特兒是虛榮

【Kate Moss｜Johnny Depp】英國超模Kate Moss與Johnny Depp間的愛情，當年轟動一時，即便兩人之後分開，也會在訪問中提及對方，似是段充滿遺憾的往事。Kate Moss早前接受時尚雜誌訪問，憶述對方當年的甜蜜舉動，指在1995年出席CFDA美國設計師協會大獎時，所戴的鑽石項鏈便是由Johnny Depp所贈。



【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】Kate Moss戴上Johnny Depp送贈鑽石項鏈出席活動。(Getty Images)

Kate Moss在訪問中回顧過往時尚造型，當中不得不提及其在CFDA美國設計協會大獎時，以John Galliano白色連身裙配襯鑽石項鏈，展現出優雅魅力。她表示，該鑽石頸鏈是人生中擁有的第一條鑽石項鏈，更是由Johnny Depp在約會時送給她的。當時兩人外出用餐，Johnny Depp突然向對方說，「我的屁股裡有點東西，你可否幫我看看？」結果Kate Moss將手伸向褲內，並發現裡面竟藏有一條鑽石頸鏈。正因Johnny Depp既搞怪又懂浪漫的個性，逗得當時這位20歲出頭的少女非常開心，至今依然甜在心頭，難以忘懷。

【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】強勢個性成分手導火線

兩人透過好友結識，並於1994年拍拖。星級專欄作家George Wayne曾在社交媒體提到，當時自己有份為兩人牽紅線，指Johnny Depp在店內吃晚餐，然後Kate Moss和好友Naomi Campbell進來，於是他便為大家互作介紹。Kate Moss和Johnny Depp當年人氣高企，加上愛得高調，不時一同牽手出席活動，成為傳媒爭風追訪的對象。不過由於兩人個性強勢，吵架時互不相讓，結果在4年後分手，期間還發生過「破壞酒店房」的事件。

在Kate Moss與Johnny Depp相戀第一年，位於紐約市的Mark Hotel房內設施遭搗亂，當時兩人就坐在雜物中，而Johnny Depp其後更被警方帶走問話。這件事早前於Johnny Depp控訴英國《太陽報》的誹謗官司中再被提起，當時Johnny Depp承認事件，並指那時候的自己曾向酒店保安說，「願為打破的所有東西負責。」

【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】Kate Moss曾透露當年與Johnny Depp分手後，「持續哭了多年」。(Getty Images)

【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】「失去了可讓自己信賴的人」

這件事同時延伸至Johnny Depp與Amber Heard的世紀官司中，當時女方提及「Kate Moss被Johnny Depp推下樓梯」的傳言。因此，Kate Moss決定為舊愛作供，證明自己沒被對方暴力對待，還指對方在聽到自己不慎滑倒尖叫後，立即回頭扶她回房間，並安排醫生治理，行為相當貼心。

或因年少氣盛，致錯失美好姻緣，Kate Moss曾在2012年的雜誌訪問中，透露自己當年與Johnny Depp分手後，「持續哭了多年」，亦讚對方非常照顧自己，會為其排難解紛，「我認為我失去了真正可讓自己信賴的人。」此外，Johnny Depp也曾在訪問中提到，「Kate的一部分，永遠留在我心裡。」雖然兩人不再是戀人，但再見亦是朋友，也許轉以另一身分支持對方，也是種愛的表現。

【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】Kate Moss現時與細13歲攝影師Count Nikolai拍拖約7年，相處非常甜蜜。(IG@katemossagency)

【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】歷多段情、曾沾毒癮

提到情路坎坷，Kate Moss其實不亞於Johnny Depp。她在分手後遇上雜誌創辦人Jefferson Hack，兩人誕下女兒Lila Moss，惜最終還是和平分手。Kate Moss其後再戀樂團主唱Pete Doherty，結果被爆沉淪毒海，當年更有雜誌拍到她吸食白粉的照片，令她事業觸礁，多個品牌紛與她解約，同時她亦受萬人指責。得到深刻教訓，她其後進入戒毒所，不僅戒毒成功，亦獲警方因證據不足而撤控，而事業亦逐漸回到軌道。

事隔數年，Kate Moss再次投入戀愛，並在2011年與另一樂隊結他手Jamie Hince結婚，但兩人婚姻不到5年，便選擇離婚。現時Kate Moss終於擺脫爛桃花，與細13歲攝影師Count Nikolai拍拖約7年，相處非常甜蜜。

【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】Kate Moss在1993年為Calvin Klein拍攝廣告。(IG@katemossagency)

【愛情｜Kate Moss｜Johnny Depp】當年可怕的廣告拍攝卻讓她成名：模特兒是種虛榮

近年Kate Moss亦醉心發展事業，除了在本月1日推出自家美妝品牌Cosmoss，早年亦為女兒開設模特兒經紀公司，而當中的原因，竟是與自己出道時的待遇有關。她在月前接受英國電視台BBC的訪問，提及過去的工作生涯，有不少代表作都是「困難和痛苦」，多年來不認為自己上鏡，而且若不是為工作，依然不喜歡拍照，稱「我從不跟任何人說自己想成為模特兒，因為我認為那是一種虛榮。」

Kate Moss在年僅14歲時出道，兩年後更為多個大品牌拍造型照。或許因為年輕，她指出當時常被攝影師要求拍攝性感硬照，包括好友攝影師Corrine Day，雖然兩人份屬好友，但對方會吩咐她「脫去上衣」，「否則不會讓相片刊登雜誌」。

Kate Moss亦提及在1992年拍攝的Calvin Klein內衣廣告，雖當時廣告紅極一時，但她卻感到「脆弱和害怕」，稱「不是個好回憶」。她當時需赤裸上身，與男演員Mark Wahlberg共同拍攝。她稱對方有男子氣概，而整個拍攝氛圍，都圍繞著他，「他有個大隨從，而我就是那位模特兒。」

經歷行內多段不快回憶，或許正是Kate Moss為女兒開設模特兒經紀公司的原因。她在訪問中指出，曾跟女兒說過「可以不做任何不想做的事」，「若你不想接下這個拍攝工作，或對拍攝感到不舒服，又或不想當模特兒時，那就不要怕（拒絕）。」