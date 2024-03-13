富衛去年新業務價值增長22%　未來擬持續投資新興市場

富衛公布去年年度業績 ，新業務價值達9.91億美元，按年增長22%。稅後營運利潤達3.72億美元，按年增長27%。集團償付能力比率為292%，高於2022年的288%。今年2月，取得了總額達6.85億美元的循環信貸融資，目前未提取的已承諾信貸融資總額合共為11.85億美元。



富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，展望未來，在持續擴大業務規模的同時，首要任務是深化富衛在十個市場的業務足跡，和加強在當地的影響力。

去年香港和澳門的業務增長及其良好趨勢，主要受惠於中國內地訪客的重訪。在泰國，富衛的銀行保險銷售繼續保持領導地位，加上代理人渠道的穩健貢獻，實現了強勁的業績。

富衛日本專注於個人保障業務的策略帶來可觀的增長，其企業自有人壽保險業務則持續減少，策略目標目前已大致完成。另外，富衛新興市場分部在越南市場受壓的情況下，仍然首次實現稅後營運利潤，反映新興市場業務的規模漸趨成熟。富衛將持續在該地區進行投資。最近，富衛成為位於馬來西亞的FWD Takaful Berhad的主要股東，持有其70%股權。同時，也將其在印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）的少數股權投資增至44%股權。