萬科今年到期債務達130億元人民幣　料於第二季迎來償債高峰

受流動性困擾的萬科在第二季度將迎來償債高峰，市場關注這家中國第二大開發商將如何應對陸續到期的債務。彭博匯總數據顯示，截至昨日（3月13日），今年內萬科旗下境內外面臨到期或回售的公開債本金總額達18億美元（約130億元人民幣），其中第二季度壓力為年內最大，本金合計約87.6億元人民幣。



長期美元債較歷史最高價跌逾56%

目前萬科即將到期的境外債價格已經趨穩，顯示市場短期擔憂有所減輕，但部分長期債券價格依然承壓。彭博彙總數據顯示，截至3月13日，2027年11月到期的美元債雖然自低點有所反彈，但較歷史最高價仍跌逾56%，境內債「22萬科04」和「21萬科04」則在70元附近波動。

首源投資香港有限公司亞洲固定收益投資組合經理Fiona Kwok表示，對於萬科的長期債券，表現將取決於行業復甦以及中國政府的支持力度。

Lucror Analytics 高級信貸分析師Leonard Law表示，隨著房地產行業的下滑，銷售額和利潤率下降可能會限制萬科的流動性，引發人們對其長期票據的擔憂。 他表示，完全市場化的做法可能不足以使萬科免於長期違約。

本周早些時候，穆迪評級取消了萬科的投資級信用評級，並警告可能進一步下調。 標準普爾全球評級和惠譽評級仍給予該公司非垃圾級評級。儘管如此，越來越多的跡象表明，中國政府並不打算讓萬科違約。早前消息稱，其正在與銀行進行國家協調的債務互換談判，據稱其主要債權銀行正在考慮將本金價值數百億元人民幣的債券轉換為擔保債務的計劃。