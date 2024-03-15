冰釋前嫌！騰訊接管字節跳動兩大遊戲項目　抖音曾禁播王者榮耀

抖音Tiktok母企字節跳動，據報已經發佈內部信，稱將重新孵化遊戲業務。多間內媒消息均指，字節跳動認為其遊戲業務的核心是耐心地做好穩定經營，去年11月，公司就已裁撤大部分遊戲業務，目前有兩個遊戲項目轉由騰訊（0700）接管。



而此前騰訊與字節因侵權問題紛爭不止，騰訊的王牌遊戲業務於2019年在抖音全面禁播，今年初才被解禁，此次合作可謂冰釋前嫌。



字節兩大遊戲項目轉向騰訊旗下

最新消息指，獲騰訊接手的遊戲項目有兩個，即深圳引力工作室的二次元戰術競技項目，以及江南工作室的二次元開放世界項目。原先的兩個工作室，也已被整合為新公司薩羅斯網絡科技（深圳）有限公司，而該公司由騰訊旗下投資主體公司全資控股，字節跳動遊戲品牌朝夕光年的部分員工已入職新公司。

內部信還指，遊戲業務的組織架構調整，包括字節跳動人力資源負責人華巍將作為遊戲業務負責人，原朝夕光年業務負責人嚴授將轉職至公司財務部。目前據報，字節跳動仍然繼續尋求出售其他遊戲資產，惟各個項目進度不一，騰訊和字節跳動均沒有回應內媒。

字節原先的兩個工作室，也已被整合為新公司，由騰訊旗下投資主體公司全資控股。（資料圖片）

騰訊字節糾紛一度鬧上法庭

騰訊《王者榮耀》與抖音直播的衝突還要追溯到 2016 年，騰訊當時以涉嫌侵犯《王者榮耀》著作權為由將今日頭條公司及其母公司字節跳動訴至廣州知識產權法院。2019 年，法院最終裁定相關公司自 2019 年1月底停止直播《王者榮耀》遊戲。直至今年1月21日，《王者榮耀》重新在抖音直播。