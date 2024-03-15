金庸百年誕辰紀念活動揭幕　鄭志剛︰向世界推廣金庸文化瑰寶

今年是中國文學小說泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰紀念，其中《俠之大者- 金庸百年誕辰紀念》活動上午在中環愛丁堡廣場揭幕。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛出席揭幕禮致辭時表示，藉着今次金庸百年誕辰紀念的良機，主辦方會進一步把金庸的藝術創作推廣到更多海外地方，包括大灣區其他城市及東南亞等地，把金庸文化瑰寶進一步向世界推廣，尤其是讓海外的朋友，以有趣而深刻的方式領略中華文化。同時，主辦方亦聯乘駐港的領事館，包括同意大利領事館舉行讀書會，把金庸文學推介給香港的外國社群，帶領他們走入天馬行空的武俠世界，展現香港的文化軟實力。

他解釋，金庸的武俠傳奇，創造了全球華人的共同回憶，金庸創作的人物，陪伴一代又一代人的成長，成為香港獨有的文化瑰寶，亦是文化產業的表表者。金庸的作品先後被改編成電視劇、電影、音樂、漫畫和遊戲，見證他作品具有普世價值，成為跨世代共鳴的經典，陪伴大家成長。「他的小說更被翻譯成14種不同語言，在全球售出超過1億冊，歷久不衰。金庸是香港文化的標桿，影響力延伸至全世界，成為世界了解中國文化的重要窗口。」

鄭志剛續稱，金庸是點石成金的軟實力，為期約七個月的一系列博物館及公共藝術展覽活動，是香港獨特的文化地標，勢將掀起雪球效應，為香港創造一個新的傳奇。

港府日前宣布推出一系列推動盛事經濟的措施，包括成立跨部門盛事統籌協調組，並指今年上半年會有約80項盛事舉行。而文化體育及旅遊局去年成立的「文化藝術盛事委員會」，為響應推動盛事經濟，一直在全球「獵頭」及物色知名盛事落戶香港，並就「文化藝術盛事基金」的運作提供意見，今年透過基金支持促成多項國際級盛事舉行。