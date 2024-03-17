新質生產力尚處發展初階　難替代內房地位｜伽羅華

香港樓價自2017年高位後拾級回落，價量齊跌，今年財政預算案雖然撤辣，但部分發展商及樓市的持份者仍然未脫困境，所以銀行與財仔向債仔call loan是常態事件，能夠成功向銀行融資的發展商反而被視為財政較穩陣，所以英皇國際突然成功籌組24.2億元銀團，格外令人關注。

銀團規模不大，且英皇也持有一些優質物業如壽臣山15號項目，市場也未聽聞該公司財務出大事，但近期地產界籌組銀團的確少有，所以令人感到興趣。隨着全球利率上升，商業類物業如商舖、寫字樓及工業樓首當其衝，住宅物業亦受拖累，只有銀行要求債仔增加抵押品、提高抵押存款比例，或索性減磅，此時籌組銀團，反而有為公司站台的意思。你看銀行肯借，即是認可其償還能力，有借有還，上等人也。

香港樓市受惠於撤辣出現「死貓彈」，市況已不致於內地那般糟透。曾經是內地民營房企優等生的萬科，近日要八大國有銀行為它站台，情況有點像英皇國際一樣，就是說銀團規模不足以救萬科，但卻代表中央有救它的政治意志，與任由中國恒大與碧桂園自生自滅是不同調。

中央出動國有銀行站台萬科

當然，萬科的債務問題與其他內房的不可同日而語，加上公司主要股東為深圳地鐵，所以萬科是國企背景加民營管理的混合體，級數高於一般民企，也是中央可以為它站台的主因。其實，中央出動八大國有銀行與萬科商討融資，只是做個門面，八大銀行能借的也是杯水車薪，最關鍵的是萬科的銷售收益到位與否。況且，若萬科真的要出事，很多國有房企也難言財政安全，屆時要傾洪荒之力救整個內房市場，沒人敢說救得到。

今次的小風波是因為萬科與新華保險未能傾妥非標準債的展期問題，何謂非標準債？便要先談談標準債的由來。標準債是根據四大金融部門中國人民銀行、銀保監、證監會、外匯局制定的《標準化債權類資產認定規則》，所以獲官方高度認證，很多深陷財困的地方政府寧願不還非標準債，也不想標準債違約，但自從貴州遵義市的標準債違約，這項潛規則早已被打破。

非標準債屬於隱性債務，違約風險一向高於標準債，儘管萬科未有債務違約的紀錄，但新華保險仍然擔心其持有的萬科非標準債或出現違約，按萬科財政是有償債能力，但它明顯是想預留資金以應對不確定性，就算還債也優先償還標準債。

今年頭兩月內房銷售持續低迷

不過，內債可以受中國政府人為地干預，外國投資者不會輕易對內企的美元債賣帳，香港的新世界發展美元債跌至面值的80%以下，已經受到投資者高度關注，擔心公司財政問題，但與萬科比較則是小毛見大毛，萬科現時部分遠期美元債已跌至面值的50%以下，3月11日，穆迪將萬科的企業評級降為「Ba1」垃圾級別，並警告可能進一步下調公司的信用評級。擁有央企級背景的萬科尚且如此，可想而知外界對整個內房的看法是多麽負面。

萬科與其他內房所面對的困境，都是內需極度不足，導致房市低迷，2月份萬科的合同銷售額按年大跌53%，為六年來錄得的最大按年跌幅，較1月跌28%，同月碧桂園銷售按年減少85%，較1月跌32%，今年頭兩個月內房銷情持續滲淡，令房企債務危機雪上加霜。

內房連建築、建材等相關產業為中國經濟增長帶來三分一的貢獻，中央提倡的所謂「新質生產力」，包括新能源、半導體及電動車等只是相當於中國GDP約6%，新質生產力要完全替代內房對經濟的貢獻相信要5至10年。去年房地產如此低迷，經濟都能錄得5.2%增長，可見數據有很高的水份，今年中央已放言不救內房市場，說要破產的就讓其破產，不是不想救，而是有心無力，並且叫停若干省份的基建工程，看來今年經濟5%的增長目標只是寫在紙上的數字。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

Nvidia以構建新質生產力為目標

提到新質生產力，被高盛喻為地球最牛的企業Nvidia創始人之一的黃仁勳最有發言權，他說Nvidia成立初心，是創造新市場，構建新生態，制造新產品，由成立之初至今都是如此，正如總書記習近平在新一期黨媒《求是》提出要解決六大黨獨有難題的第一項，如何始終不忘初心、牢記使命，意思同出一轍。

當時黃仁勳遊說他們的金主，說Nvidia要做一般電腦做不到的工作，雖然他不知道是什麼，也沒有完整的業務建議書，例如要攻佔麼新市場（後來是加強電腦打遊戲機的功能），而且金主對他所說的亦一頭霧水，但他過去工作往績讓金主有一定信心，所以他說，無論你口號喊得多麽動聽響亮，最重要是做好每一件實事，交出亮麗的績效成績表。

Starship第三次試飛堪稱成功

另一個新質生產力最佳實踐者是馬斯克旗下的SpaceX，SpaceX專營可循環再用的火箭發射，並且全資擁有的Starlink則是營運低軌道衛星通訊，成為俄烏戰爭的奇兵。上周四SpaceX的Starship火箭進行第三次發射，幾乎完成整個太空試飛旅程，只是在返回地球大氣層時解體，儘管Starship有一些飛行的關鍵目標尚未達到，但已經取得不錯相當展，為未來將宇航員送上月球、火星的星際旅行打下基礎。

所謂新質生產力，是探索新科技，發掘新市場，能夠事先人為地規劃是不可能，Nvidia設計繪圖晶片GPU，誰想到可以用於開發虛擬貨幣或是區塊鏈的工具，為公司帶來許多桶金，也沒人想到GPU運算方式應用於人工智能。

SpaceX與Starlink亦是一樣，前者專營可循環再用的火箭發射，成本是全球最便宜，安全紀錄是最佳，但是沒有想到SpaceX為低軌道衛星提供一個低成本發射門檻，成就Starlink千億美元的賺錢商機，另一個沒想到的是，SpaceX是發展宇航運輸，但它技術郤可用於全球大型運輸，通過進入大氣層再返回的方式，能夠將美軍重裝備極短時間運送至全球。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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