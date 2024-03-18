傳遭阿里售予中糧　盒馬、大潤發火速否認

撰文：黃捷
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阿里巴巴﹙9988﹚屢傳出售旗下零售業務消息。內媒日前引述消息報道，阿里有意將盒馬和大潤發售予國企中糧，代價分別為200億元人民幣及100億元人民幣。

不過，盒馬及大潤發火速澄清，直指是假消息。

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