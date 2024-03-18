中東阿布扎比據報將推人才優惠政策　望吸引包括香港金融專才

外電消息，中東阿布扎比（Abu Dhabi）當地官員正正在悄悄策劃相關措施，包括為金融人才及其家庭推出配套的優惠政策，包括為其子女獲得令人垂涎的入學資格，到幫助他們獲得鄉村俱樂部的會員資格。此舉希望吸引來自紐約、倫敦、香港和新加坡的金融專業人才，推動這座城市躋身世界最大金融中心的行列。



為其子女獲得令人垂涎的入學資格

據《彭博》報道，雖然阿布札比的1.5萬億美元主權財富資本，將繼續成為吸引對沖基金經理前往阿布扎比的主要因素，但官員們正在制定一項計劃，該計劃將提供包括生活方式支援和簽證在內的激勵措施，以吸引金融專業人士遷移到該地區。

截至去年底，阿布扎比擁有1,825個運營實體，比2022年增加了三分之一。高盛及摩根士丹利等全球金融公司在當地開設了辦事處。當地國際金融中心表示，它已連續兩年成為中東地區增長最快的金融中心。

阿聯酋金融自由區阿布扎比全球市場的市場開發負責人Arvind Ramamurthy表示，目前正在通過與香港和新加坡等地進行比較，來在全球範圍內定位自己。從長遠來看，希望能與倫敦和紐約並列。