瑞銀料日本明結束負利率政策　望推四大轉型財策　倡谷當地品牌

日本央行一連兩日開啟議息會議，明日（19日）將刊發公告，市場普遍猜測會否開始17年以來的首次加息，結束負利率政策。瑞銀今日分析會中，該行日本首席經濟學家Masamichi Adachi就一改此前4月加息的預期，料明日可期待結束負利率政策。



依據上周五（15日），日本「春鬥」（春季勞資薪酬談判）結果，日本平均加薪幅度為5.28%，按年擴大1.48個百分點，為1991年以來最高，也是該年之後首次高於5%。瑞銀尤其提及，小型企業的加薪幅度有近3%，因此對於明日的政策轉向存四大預期。



瑞銀稱日本「春鬥」（春季勞資薪酬談判）結果，超出預期。（資料圖片）

通縮轉向通脹 瑞銀料日本明將結束負利率政策

Masamichi Adachi指出，日本政策轉變，是兩相結合的效果，一方面是由通縮轉向通脹，另一方面則是名義上的復甦與增長。他預計日本通脹率明後兩年應在2%左右，名義GDP增長在2%至3%，並對於日本經濟總體呈謹慎樂觀的態度。

因此他預測明日將呈現四大政策轉型，首先，上調政策利率由當前的-0.1%升至0.0至0.1%之間，當前日本採納三級式分部形利率，該行預計這種分級制度將被放棄，超額準備金利息為0.1%，法定準備金利息為0.0%。

瑞銀預計，明天將上調政策利率由當前的-0.1%升至0.0至0.1%。（資料圖片）

或將採取新量化寬鬆政策

其次，收益率曲線控制（YCC）政策將被捨棄，YCC本質是利率工具，透過設置各期限目標，將殖利率曲線維持在預期水準。日本央行從2016年起引入YCC。

具體而言，央行的短期政策利率定為-0.1%，長期利率的定為0%左右，通過以指定的收益率，無限制地買入國債等手段抑制利率上升，發揮強有力的寬鬆效果，但也被指出存在降低市場功能的副作用。該行曾經預計目前的參考利率為1%將維持，但當下更傾向於將捨棄這一利率。

其三，採取新量化寬鬆（QE），瑞銀認為，日本央行將承諾繼續購買日本國債，儘管暫不確定如何做到。其中的一個想法推測是，每月購買債券總額為6萬億日圓，或將為市場運營的某種前瞻性指導。

其四，ETF/J-REITs（以及可轉債CB/CP）的新購買可能會被終止，但日本央行可能會承諾繼續持有當前水準。 另一方面，可轉債將隨著贖回而減少。

瑞銀日本股票策略師Nozomi Moriya表示，仍看好日本股市。（會議截圖）

仍看好日股後市 年底前宜關注本土品牌

瑞銀日本股票策略師Nozomi Moriya表示，仍看好日本股市。日經225指數在本月4日突破40,000點，創下歷史新高，她認為，日本的結構性變化尚未被消化，包括勞動力短缺引發的結構性問題、公司治理向「資本成本管理」的轉變以及從通貨緊縮轉向通脹等，因此建議年底前先專注於本土品牌。