胡潤財富報告指內地富裕家庭數目跌至514萬　因疫情衝擊

內地擁有至少600萬元（人民幣‧下同）的富裕家庭數目，據報減少0.8%至514萬戶，為15年來再次出現下跌。



據胡潤研究院發布《2023胡潤財富報告》，指內地擁有至少600萬元資產的富裕家庭數目，為15年來第二次下跌，同時總財富亦按年下跌3.6%至158萬元，主因受疫情衝擊及全球經濟發展不確定性上升所致。

報告指出，截至去年1月1日，中國擁有600萬元資產的富裕家庭減少0.8%，至514萬戶。其中，擁有600萬元可投資資產的富裕家庭數量有185萬戶；擁有千萬資產的高淨值家庭數量為208萬戶，按年減少1.3%；擁有億元資產的超高淨值家庭佔13.3萬戶，減少3.8%。

從城市來看，中國富裕家庭分布依然保持「3+2+2」的城市群格局，前三大為北京、上海和香港，然後是深圳和廣州，之後是杭州和寧波。最集中的前30個城市，佔全國富裕家庭總數的67%，按年下跌1個百分點。

高淨值人士投資首選黃金

報告指出，中國高淨值人群未來一年的投資首選是黃金，海外資產佔可投資資產的六分之一，香港和新加坡是海外投資熱點地區。

若只計及中國內地，富裕家庭、高淨值家庭和超高淨值家庭數目分別減少0.3%、1%和3.4%，分別至為150萬、169萬及11.2萬戶。

報告稱，中國未來10年將有21萬億元財富傳給下一代，未來20年將有49萬億元財富傳給下一代，未來30年將有84萬億元財富傳給下一代。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤稱，2022年，疫情衝擊疊加國際地緣政治格局演變，全球經濟發展不確定性上升，全球主要國家的私人財富都受到不同程度的衝擊。