小米上季經調整淨利按年漲2.4倍至49億元　全年總收入反挫3.2%

小米（1810）上季度調整後淨利潤49.1億元人民幣（下同），按年增長236.1%；季度收入732.4億元人幣，按年增長10.9%。



但就全年而言，公司總收入反挫3.2%，至2709.7億元，全年經調整淨利192.7億元，按年增長126.3%。



具體而言，智能手機第四季收入442.3億元，佔總收入60.4%；LoT與生活消費產品收入203.5億元，互聯網服務7.9億元；其他收入7.9億元。

公司指，實行「規模與利潤並重」策略，2023年，集團整體毛利率及各業務分部的毛利率均創歷史新高。2023年，集團整體毛利率達到21.2%，按年提升4.2個百分點。分業務來看，2023年我們的智能手機業務毛利率為14.6%，同比提升5.6個百分點；IoT與生活消費產品業務毛利率為16.3%，同比提升1.9個百分點；互聯網業務毛利率74.2%，同比提升2.4個百分點。集團經調整淨利潤達到人民幣193億元，同比增長126.3%。

現金方面，截至2023年12月31日，公司現金儲備8為人民幣1,363億元，創歷史新高。