小米稱單日汽車預約試駕10萬部　「厚道定價」必定感動人心

小米（1810）去年營收2,710億元人民幣（下同），經調整淨利潤按年增126.3%至193億元，勝市場預期，盈利水平創小米上市以來第二高。單獨計第四季，公司經調淨利潤為49億元，按年升236.1%。



定價必是物超所值、感動人心的厚道定價

小米業績電話中，小米集團總裁盧偉冰透露，對於汽車SU7的定價猜測較多，他表示，汽車性能配置出色，價格的確會有點貴，但相信經過創始人雷軍於28日的講解，大家一定可以理解並認可，這是物超所值、感動人心的厚道定價。

就門店預約情況而言，僅13日當日，預約試駕為10萬部，單家門店預約超過1萬部，而針對小米汽車，盧偉冰指出將有三種途徑可以體驗，即在內地各城市設立自營交付店面；汽車入駐小米之家；以及將於汽車廠商投資合作的2S店。小米SU7汽車將在下週四（28日）將正式發布，屆時也將公布定價，稱希望成為純電豪華轎車領域前三名。

盧偉冰稱，雷軍公佈定價後，市場定會覺得這是物超所值、感動人心的厚道定價。（資料圖片）

手機力求突破6000至10000元價格段

小米總裁盧偉冰反復提及智能手機高端化話題。他引用第三方數據指，小米在中國4,000至6,000元價位的手機市場中，出貨量市佔率達16.9%，按年提升9.2個百分點，第四季更位居榜首，且小米14Pro價格位於5,000至6,000元，其銷售情況的遠超預期。公司指，將持續投入底層技術，投入核心的自研技術，堅定不移高端化路線，突破6,000至10,000元價格段。

公司指，小米手機將持續拉進與三星、蘋果iPhone的距離，其在歐洲市場定價約為1,500歐元，與上述兩間競爭對手的部分機型定價相若。小米形容稱，其手機業務在歐洲市場翻了3倍，從去年第二季度開始，已經逐步調整對海外市場策略調整，更關注海外市場。

根據Canalys數據，小米全球智能手機出貨量排名居前三，市場份額12.8%，連續第14個季度排名穩居全球前三。2023年第四季度，智能手機業務收入為442億元，按年增20.6%，過去連續7個季度同比下降後重回同比增長。公司稱，本季度全球智能手機出貨量為40.5百萬台，按年增長23.9%，顯著超過全球市場增速。

小米創辦人兼執行長雷軍2023年12月28日在北京出席公司首款電動車SU7發布會，並發表講話。（Reuters）

致力成為全球新一代硬核科技引領者

公司研發開支，由截至2022年12月31日止年度的人民幣160億元增加19.2%至截至2023年12月31日止年度的人民幣191億元，主要是由於與智能電動汽車業務及其他創新業務相關的研發開支增加所致。小米研發人員佔比53%，達17,800人。

2023年小米明確新十年目標：持續投入底層核心技術，致力成為全球新一代硬核科技引領者，稱已經投資頂尖大模型團隊研發AI生態。