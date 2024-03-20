《am730》賣盤告吹　施永青︰買家攞唔出實際誠意　100萬支票彈票

中原集團創辦人施永青旗下免費報紙《am730》早前獲洽購，惟交易最終「撻Q」。

施永青今日出席電台節目受訪時透露，收購《am730》的人開出了100萬元的支票，作為誠意金，然而該支票終「彈票」，「表達咗意願之後，攞唔出實際誠意及能力，有興趣咪簽臨約，我都唔係收好多訂，表示誠意後，大家開始傾正式合約，但支票彈咗票，無辦法，我唔傾落去。」

他又透露，《am730》情況在去年第四季不斷改善，由虧轉盈，但報業難做，應該線上線下須一齊努力，《am730》現時收入以線下為主，不打算放棄印刷傳媒，因網媒予人碎片化印象。

潛在買家︰了解後再回覆

訪問中，施永青沒有披露買方身份，但據《香港01》早前報道，潛在買家為一家市場推廣公司，該公司負責人Edwin Wong 受訪時稱，就收購已經與施永青「握過手」，達成口頭協議，於今年六月前完成收購，第三季正式入主，但其時指不方便透露是否已付訂金。

就交易告吹，《香港01》已向Edwin Wong 查詢，對方表示向收購團隊了解後再回覆。

《am730》母企730媒體有限公司成立於2005年，施永青每日均會在《am730》撰寫《C觀點》，享自己對經濟、樓市及政策的看法；近年公司亦推出《Finance730》，主要製作時事財經節目。