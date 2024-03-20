難以置信香港上市公司搞衛星　港企距離天空最近的只有國泰｜刁佬

根據特首喺2023年施政報告，我哋嘅香港係亞太區最重要的國際金融中心，亦是貿易、航運、資訊和服務的樞紐，擁有作為國際都會的軟硬件，商業觸覺敏銳、基礎設施先進、金融系統靈活、法律制度嚴謹、政策自由開放、公務員隊伍廉潔有效、簡單的低稅制、人才薈萃以及高度國際化等有利條件。

刁佬衷心認同超哥的見解，不過如果要講到香港搞衛星，真係講第一次笑，講第一百次仍難以置信，真係識嘅俾你笑死；唔識嘅俾你嚇死。偏偏喺交易所主板仲有一隻衛星相關嘅上市公司，佢唔單止話畀人聽佢與衛星業務相關，而且更要參與衛星建設，呢間公司就係大名鼎鼎嘅香港航天科技(1725)。

呢間航天科技上市公司，不單吸引到行政會議成員的經民聯議員林健鋒、前財經事務及庫務局長陳家強、前律政司長袁國強及公職王林家禮等加入，仲有歐洲天文學家、杜拜皇室成員。由此可見，警訊呢個節目真係好重要。

刁佬不材，只認為香港最接近天空嘅公司係國泰航空(0293)，香港航天科技獲咁多權貴看好，實在令刁佬想起古惑仔電影之中嘅口號「人做我唔做，殺出新血路」。其實全世界嘅衛星業務都屬國防科技，或多或少都同航天部或軍隊有關連，沒有國家支持，衛星嘅技術都難以進行測試，推出產品更加不可能。最叻俾你做到一啲研究方案，可以協助設計院，做出更好的生產概念，但要落實執行，仍然需要不同的單位共同協力方可達到。唔通做衛星上面粒螺絲，就叫做造衛星咩？

點解刁佬特然講返香港航天科技呢間公司？最近見到呢間公司的核心成員趙質山又上新聞，趙生曾被東方日報密切照顧，相關原因在內地財經網站雪球曾有報導，刁佬都不再花篇幅講。趙生在杜拜都有唔少腳毛，有興趣知道佢嘅足跡都可以網上搵搵。

趙生曾任香港政府個人資料（私隱）諮詢委員會成員，通常擔任尊貴的公職都都係已經賺夠錢上岸，利用自身多餘嘅時間為香港作出貢獻，所以大部份都係無錢收。偏偏趙生做公職做到風生水起，早陣子被母親張躍莉入稟追討4.8億元，今個星期四3月14日再被于文鳳及廖堯城追討8.4億及要求凍結資產。如果兩項債務均屬實，趙生憑自己本事，喺近來乾旱的資本市場，通過不同渠道融資超過13億港幣，認真係人才難得。

于小姐與北角IFC相熟，刁佬難以相信于小姐會俾人呃咁多錢，開頭仲以為係債仔發窮惡去告債主，學《大狀王》話齋：「戾橫折曲在公堂」。點知唔係，原來真係于小姐同老公通過法庭追討趙生欠款。至於啲錢係咪于小姐同廖生，北角IFC又有無份參與，刁佬就不得而知。

好地地將間上市公司名改個名香港航天科技，都已知係市場活躍人士的慣常伎倆。一個閃耀嘅招牌，配合前政府高官的參與，再加入上流社會人士，大家係咪覺得有啲似金手指嘅劇情呢？可見高手造局無分階層。

其實刁佬都比呢間衛星科技公司有所啟發，衞星首先要俾足夠嘅燃料先可以一飛衝天射上太空，經過精準嘅調較之後就會進入軌道，然後就係不停咁係揈、揈、揈，當地心吸力發揮作用，代表衛星嘅壽命已經完結，然後喺大氣層灰飛煙滅，如果仲有啲渣滓更加會累街坊墜地銷毀。刁佬發現衛星嘅生命周期，其實同當炒股票有異曲同工之妙。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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