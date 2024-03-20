滙豐調查發現僅三分之一中小企熟悉AI　最多投資於區塊鏈等範疇

滙豐發表Digital Horizons報告，探討新興科技如何影響企業的未來，結果顯示大部分中小企有信心跟上科技發展步伐，比率更隨著時間而增加。在受訪的香港中小企中，大約四分之三（72%）認為他們的業務已準備就緒於未來12個月迎接新興科技，比率在未來五年及十年更分別增至86%和90%。



有信心掌握新興科技配合業務發展

不過，調查也發現，在受訪的香港中小企中，有88%受訪香港中小企認為人工智能可以為業務帶來新機遇，但只有約三分之一（35%）表示熟悉人工智能科技。

調查並顯示，最多中小企計劃投資的科技範疇包括區塊鏈（62%）、機器學習（61%）和機器人硬件（60%）。與此同時，新興科技和數碼方案的應用亦存在挑戰，最多受訪者（31%）認為建立新系統和平台以及提升員工技能，需要額外的成本和投資。

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，隨著不同科技的興起，以往只有大型企業擁有的工具和技術逐漸變得普及，中小企可以在較平等的競爭環境下發展業務。而中小企要實現科技帶來的種種好處，關鍵在於認識和了解科技應用，以及如何將之有效融入他們的策略和營運之中。科技進步將有助解決香港中小企最關心的問題，包括加強網絡安全保障及成本管理。

新興科技有助提升網絡安全及減輕成本

調查發現，企業領袖認為新興科技的潛在效益在於推動增長和保障業務安全，科技應用有助他們減輕成本（26%）、提升網絡安全（25%）、增強競爭優勢（24%）和完善客戶服務和體驗（24%）。

受訪香港中小企因應科技迅速發展，著手建立面向未來的團隊，其中89%表示新科技出現意味他們未來需要在財務部門聘請和培訓具備不同技能的員工，88%正在探討以科技革新工作方式，並更加重視僱用數據分析專才。

香港中小企普遍（94%）認為企業銀行服務雖然日趨數碼化，但人際互動仍然非常重要。大約三分之一的受訪者（35%）希望有人向他們提出創新的想法和解決方案，並為公司提供量身定制的財務建議。