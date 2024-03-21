Apple上海新店今啟　庫克親臨施「魅力攻勢」　稱華供應鏈最重要

iPhone銷量在華放緩之際，蘋果Apple行政總裁庫克Tim Cook到訪上海，而公司位於上海核心商業區之一靜安區的新旗艦店將於今日（21日）開幕，據悉此為全球第二大蘋果旗艦店，庫克此行或為施展「魅力攻勢」，為新店造勢。



而庫克接受內媒訪問時指出，對於公司供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方，將務必加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係，在綠色製造、智能製造方面緊密合作，實現雙贏，此外他還與比亞迪（1211）董事長王傳福等人會面。



庫克指，對於公司供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方。（資料圖片）

沒有比中國更重要的地方

數據顯示，蘋果200家主要供應商中有151家在中國生產，這200家供應商佔蘋果總採購的98%。不過，銷售情形就不甚樂觀， Counterpoint報告顯示，今年首6周iPhone在中國銷量按年下跌24%。

庫克受內媒訪問時指，過去30年，蘋果不斷拓展在中國的供應鏈，不斷加大投資，計劃到2030年，在整個業務、生產供應鏈及產品生命周期實現碳中和。對於公司供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方。

此前消息指，公司已在華累計投資10億元人民幣用於建設應用研究實驗室，將擴大在上海的應用研究實驗室，並於今年晚些時候在深圳設立新的應用研究實驗室，投資規模還將繼續增長。

庫克微博截圖

庫克會面比亞迪王傳福

昨日（20日）下午，比亞迪（1211）董事長王傳福現身蘋果總部，與庫克會面，多間蘋果供應商如比亞迪電子（0285）、藍思科技、長盈精密等一同現身展會。據悉，此次會晤是為展示幾間供應商在智能製造、綠色製造及人才培養方面的最新成果和進展。

庫克微博用上海話問好 品滬式早餐

庫克日前在微博發文稱「侬好上海」，即上海方言「你好」的意思，其還與上海本地演員鄭愷現身虹口北外灘等地區，品嘗上海特色早餐。而鄭愷今年恰因在上海熱播電視劇《繁花》中扮演魏總，而在