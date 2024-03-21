港人疫後報復式出遊　渣打指高淨值人士擬今年外遊8次花逾87萬元

渣打早前進行一項富裕港人旅遊調查發現，高資產淨值港人預算年均花逾87萬港元去旅行，其長途及短途旅行平均預算開支分別為15萬元及7萬元。同時，受訪者預計今年平均外遊8次以上，較疫情前（2019年）7次及2023年6.7次的實際旅遊次數分別增加20%及24%。



優先理財客海外消費增逾兩倍半

渣打香港個人、私人及中小企銀行高端客群及策略聯盟主管林景怡表示，香港經濟持續復甦，去年全年增加了近10萬名渣打優先理財新客，按年增逾1倍，而渣打國泰Mastercard 發卡量也顯著上升，當中優先理財客群的海外消費金額增長超過兩倍半。

渣打調查並發現，高資產淨值港人並較注重旅遊質量，旅遊開支平均較其他受訪者高逾2倍，主要用以提升旅遊體驗，例如高級酒店住宿或到米芝蓮星級餐廳進餐。

渣打調查並發現，高資產淨值港人並較注重旅遊質量，旅遊開支平均較其他受訪者高逾2倍。（歐嘉樂攝）

日本東京為最受歡迎旅遊地點

在旅遊地點選擇方面，以日本東京最受不同年齡層歡迎，其次是新加坡、曼谷及台灣。34%受訪者偏好一家大細的家庭旅遊，31%則喜愛獨自旅遊網，其餘則為情侶及夫妻旅遊（24%）、與朋友旅遊（8%）及雙親旅遊（3%）。

在95%愛賺飛行里數的受訪者中，64%表示透過信用卡日常消費及銀行產品賺取飛行里數，只有31%透過飛行賺取，旅行支出大，里數獎賞也自然更高。

港人除了懂得享樂，也十分重視啟航前體驗。調查指出，84%受訪者認為優先辦理登機手續及貴賓候機室對旅行體驗非常重要，當中36%極為重視航空公司的貴賓候機室，略高於快速安檢及出入境檢查（35%）、優先辦理登機手續及優先登機（33%）、機場接送（31%）及行李託運及送遞服務（28%）。