人行指存款準備金率仍有下降空間　將引導金融機構信貸投放

內地經濟復甦動力待進一步增強，人民銀行副行長宣昌能表示，貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降的空間。人行注重引導金融機構信貸平穩投放，會避免「開門紅」衝得過猛導致後勁不足。



會避免「開門紅」衝得過猛導致後勁不足

宣昌能在國新辦新聞發布會上表示，貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。存款成本下行和主要經濟體貨幣政策轉向，有利於拓寬利率政策操作的自主性。

他表示，下階段穩健的貨幣政策將繼續靈活適度、精準有效，合理把握信貸和債券兩個最大融資市場的關係，保持流動性合理充裕，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。此外，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定，平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係。

他並指出，人行除了關注信貸總量外，還更加注重引導金融機構信貸平穩投放，避免「開門紅」衝得過猛，導致後勁不足，從前兩個月金融數據看，前期引導產生了效果，預計今年信貸投放節奏會更加可持續。

他認為，當前中國貨幣信貸存量規模已經足夠大，隨着經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能提高，存量資源的使用效率會顯著提升，能夠更好地支持經濟高質量發展。在同樣增速下，金融對實體經濟的支持依然是穩固的。