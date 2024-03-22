長和系高層變動　霍建寧升長和副主席　陸法蘭及黎啟明亦升職

長江和記實業(0001)公布，若干執行董事的晉升及職位變動，將於今年4月1日起生效。

其中，李澤鉅將繼續擔任長和主席兼執行董事，但不再擔任集團聯席董事總經理。

霍建寧獲委任為長和副主席及電訊業務CK Hutchison Group Telecom執行主席，但不再擔任長和聯席董事總經理。

陸法蘭及黎啟明獲委任為長和聯席董事總經理；陸法蘭並將繼續擔任財務董事；甄達安獲委任為長和執行董事。

王䓪鳴將於今年5月23日股東周年大會上輪值告退，已通知其將不會尋求膺選連任，因此將於股東會結束後退任該公司獨立非執行董事，以便投入更多時間於其他商業及個人事務。

電能實業(0006)亦宣布，4月1日起，霍建寧退任主席及執行董事，退任薪酬委員會成員；甄達安將獲委任為主席及薪酬委員會成員。

另外，霍建寧將繼續擔任長江基建(01038)副主席兼執行董事、和記電訊香港(00215)主席兼非執行董事、港燈電力投資(02638)之受託人－經理港燈電力投資管理人及港燈電力投資主席兼執行董事、TPG Telecom Limited主席兼非執行董事，以及PT Indosat Tbk監事會副會長。

集團主席李澤鉅表示，隨着霍建寧晉升為長和副主席兼CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited執行主席，他將繼續服務並支持集團，並領導集團的電訊部門，這也能讓他有更多的時間陪伴家人。陸法蘭及黎啟明作為經驗豐富之資深人才，服務集團超過30年，深諳集團的業務及營運，他們充份具備能力並準備就緒，繼續領導集團向前邁進。甄達安亦已在集團工作超過35年，將與董事會相輔相成、互相配合。