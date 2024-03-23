四大春季科技展下月開鑼　貿發局︰助推動香港發展成國際創科中心

由港府及貿發局合辦的第二屆「香港國際創科展」（InnoEX）將假灣仔香港會議展覽中心載譽而歸。

貿發局指出，「香港國際創科展」今年以「智慧創新 聯通世界」為主題，網羅全球新世代智慧解決方案及顛覆性創新科技，促進創科發展及跨領域合作，彰顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢。

貿發局在四月份舉行四大春季科技展，包括：香港國際春季燈飾展、智慧照明博覽、香港國際創科展、春季電子產品展（春電展），合共匯聚超過20個國家和地區約4,300家展商參展。其中首屆「智慧照明博覽」將與第十五屆「香港國際春季燈飾展」率先在4月6至9日（星期六至星期二）舉行，呈獻一系列尖端智慧照明方案及創新產品；緊隨其後的「香港國際創科展」及「春季電子產品展」，將在4月13至16日（星期六至星期二）舉行，展示各式各樣創新科技方案和產品。

貿發局助理總裁古靜敏表示：「貿發局希望透過四個科技展，協助推動香港發展成為國際創科中心。國家以發展新質生產力為首要任務，將為香港創科和數碼經濟發展提供廣闊空間。『香港國際創科展』不單展示各種創科成果，更同時匯聚香港、內地和東盟政府代表及不同科技領域的專家，探討科技和智慧城市發展的重要議題，全方位促進跨區域、跨行業合作，增強本地創科實力。」她表示，首屆「智慧照明博覽」展示智慧照明產品、解決方案和互聯照明技術，與其他科技展產生協同效應，促進智慧生活的發展。